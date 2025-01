Bleach: Thousand-Year Blood War si sta preparando per il gran finale. Dopo aver emozionato i fan con il ritorno dell’anime e aver animato l’arco finale del manga di Tite Kubo, la serie si avvicina alla quarta e ultima parte: “The Calamity”. Il viaggio, iniziato oltre un decennio fa, è quasi giunto al termine, e i fan sono pronti a vivere gli ultimi emozionanti episodi.

Quando uscirà Bleach: TYBW Parte 4?

La parte 4, intitolata “The Calamity”, non ha ancora una data di uscita ufficiale. Tuttavia, considerando il ritmo con cui le altre stagioni sono state pubblicate, è probabile che arriverà tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026. Concludendo l’arco della Thousand-Year Blood War, questa ultima parte si trova sotto una forte pressione, sia per soddisfare i fan che per concludere degnamente una delle saghe più amate.

La parte 3, “The Conflict”, si è fermata intorno al capitolo 656 del manga originale. Restano solo 30 capitoli da adattare, suggerendo che questa parte finale potrebbe avere una struttura diversa, con interi episodi dedicati a contenuti originali, come ha anticipato Tite Kubo. Il creatore stesso ha confermato che ci saranno scene inedite per approfondire e arricchire la trama verso il finale.

Cosa aspettarsi da Bleach: TYBW Parte 4?

Nella parte finale del manga, restano alcuni scontri fondamentali da affrontare. Non solo Ichigo Kurosaki dovrà combattere contro il potentissimo Yhwach, ma ci sono anche Sternritter sopravvissuti che continuano a diventare più forti a ogni momento. Inoltre, i Soul Reapers avranno nuove trasformazioni e potenziamenti da svelare, portando la tensione alle stelle.

L’attore Masakazu Morita, voce di Ichigo, ha anticipato che il finale sarà grandioso, dichiarando:

“Coloro che hanno guardato la terza stagione fino alla fine potrebbero sentirsi in conflitto, sia verso gli altri che verso se stessi. Tuttavia, penso che quel conflitto si trasformerà in un senso di esaltazione quando concluderete la quarta stagione, che rappresenta il vero capitolo finale.”

Il futuro di Bleach dopo “The Calamity”

Mentre la serie si prepara al suo finale, il futuro di Bleach non sembra terminare qui. Di recente, Tite Kubo ha annunciato un nuovo arco narrativo per il manga in occasione del 20º anniversario della serie. Questo lascia spazio a ulteriori possibilità per l’espansione del franchise anche dopo la conclusione di The Calamity.

Con la promessa di battaglie epiche, trasformazioni spettacolari e una conclusione memorabile, Bleach: Thousand-Year Blood War Parte 4 si candida come uno degli eventi più attesi dagli appassionati di anime e manga. Resta solo da attendere la data ufficiale per prepararsi a vivere l’epico finale di questa straordinaria saga.

