Chainsaw Man: l’artista di Oshi no Ko celebra il film con una splendida illustrazione dedicata al Reze Arc

Chainsaw Man è pronto a tornare in grande stile con un nuovo film, e uno dei creatori di Oshi no Ko, Mengo Yokoyari, ha reso omaggio al progetto con un’illustrazione speciale. L’adattamento cinematografico del celebre Reze Arc porterà sul grande schermo una delle storie più amate del manga di Tatsuki Fujimoto, e l’hype tra i fan è alle stelle. La pellicola è attesa nei cinema giapponesi nel corso del 2025, e anche l’artista di Oshi no Ko ha voluto esprimere il proprio entusiasmo.

La dedica speciale per Chainsaw Man

Mengo Yokoyari, co-creatrice di Oshi no Ko, ha condiviso sui social un disegno speciale che raffigura Denji e Reze, i protagonisti principali del nuovo film di Chainsaw Man, in una delle scene chiave dell’arco narrativo. L’illustrazione immortala i due personaggi durante il loro primo appuntamento, un momento cruciale che porterà a eventi esplosivi nella trama.

Questo tributo evidenzia non solo l’amore dell’artista per il franchise, ma anche il forte legame tra i fan delle due serie, entrambe capaci di affrontare tematiche profonde pur mantenendo una grande intensità narrativa.

Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc

Il film è diretto da Tatsuya Yoshihara, che aveva già lavorato alla serie TV di Chainsaw Man. La produzione è affidata allo studio MAPPA, con Hiroshi Seko alla sceneggiatura e Kazutaka Sugiyama al design dei personaggi. La colonna sonora sarà composta da Kensuke Ushio, e Reina Ueda tornerà a prestare la voce a Reze, dopo il suo debutto nel finale della prima stagione.

La trama del film si concentrerà sull’incontro tra Denji e Reze, una barista che nasconde molto più di quanto sembri. La loro relazione, inizialmente tenera e romantica, prenderà una piega drammatica e oscura, rivelando il vero scopo di Reze e le sue connessioni con il mondo dei demoni.

Oshi no Ko: un futuro ricco di sorprese

Mentre Chainsaw Man si prepara al suo debutto cinematografico, Oshi no Ko continua a espandere il proprio universo. La seconda stagione dell’anime si è conclusa nel 2024, seguita da una serie live-action e da un film che ha riscosso grande successo in Giappone. Inoltre, è stato annunciato che la terza stagione dell’anime è già in lavorazione, promettendo nuovi colpi di scena mentre la storia esplora le ombre dell’industria dell’intrattenimento giapponese.

Con due franchise che continuano a guadagnare consensi e a espandersi in modi innovativi, il 2025 si preannuncia un anno straordinario per i fan di Chainsaw Man e Oshi no Ko, con storie pronte a emozionare e stupire.

Fonte Comic Book – Twitter