Il manga Spy x Family continua a sorprendere i fan con il suo attuale arco narrativo, il Term Break Arc. Dopo aver seguito le avventure di Anya e dei suoi compagni durante le vacanze, il capitolo 109 porta una svolta narrativa senza precedenti. Melinda Desmond, la moglie del principale antagonista Donovan Desmond, rivela un segreto incredibile che potrebbe cambiare per sempre la percezione di questo personaggio chiave.

Un’armonia solo apparente

Melinda, figura di spicco in Ostania e presidentessa della Lady Patriots’ Society, aveva già mostrato segnali di conflitto interiore durante l’Arco del Circo Rosso. Nonostante il suo ruolo pubblico impeccabile, i pensieri contraddittori riguardo al figlio Damian avevano lasciato perplessi i lettori. Da un lato, sembrava amare il figlio; dall’altro, pensava che sarebbe stato meglio se Damian fosse morto. Questo conflitto, come svelato nel capitolo 108, sembra essere il risultato della pressione esercitata da Donovan.

In Spy x Family Chapter 109, Melinda si apre ulteriormente con Yor, mostrando paure e dubbi profondi sul marito. Yor, notando le sue difficoltà emotive, suggerisce di consultare Loid, il quale, sotto il suo ruolo di copertura come psichiatra, sperava proprio in una situazione simile per ottenere informazioni utili sull’enigmatico Donovan.

Donovan Desmond: umano o Alieno?

La rivelazione chiave arriva quando Melinda, nel mezzo di una conversazione con Loid, gli chiede improvvisamente se crede negli UFO. La domanda, già di per sé fuori dal comune, culmina in una confessione scioccante: secondo Melinda, suo marito Donovan è un alieno. Questa dichiarazione segna un punto di svolta nella trama. Finora, la serie aveva esplorato abilità sovrannaturali come la telepatia di Anya e la capacità di Bond di prevedere il futuro, ma l’introduzione di creature extraterrestri è un territorio completamente nuovo per Spy x Family.

La verità dietro le parole di Melinda è ancora ambigua: potrebbe essere un’allucinazione dovuta al suo stato mentale instabile, oppure un’affermazione concreta che svelerà ulteriori dettagli nei prossimi capitoli. Tuttavia, se ciò fosse vero, le motivazioni e i piani di Donovan Desmond potrebbero andare ben oltre il conflitto politico tra Westalis e Ostania, aggiungendo una dimensione completamente nuova alla narrazione.

Donovan Desmond è sempre stato un personaggio enigmatico, un obiettivo difficile da raggiungere per Loid nell’ambito dell’Operazione Strix. La possibilità che Donovan non sia umano cambia completamente le regole del gioco. Se confermata, questa rivelazione potrebbe dare nuove sfaccettature al suo ruolo di antagonista, suggerendo che i suoi obiettivi potrebbero non limitarsi alle questioni terrestri. Questo colpo di scena aggiunge tensione e complessità, lasciando i lettori in attesa febbrile del prossimo capitolo per scoprire se Melinda dice la verità o se c’è qualcosa di ancora più oscuro nascosto dietro le sue parole.

Con un cliffhanger così sorprendente, Spy x Family conferma ancora una volta la sua capacità di unire umorismo, dramma e suspense, mantenendo i fan incollati alla pagina.

