Dragon Ball Z – Kakarot: arriva il trailer del DLC dedicato a Daima

Dragon Ball Daima è già diventato un appuntamento imperdibile per i fan dell’anime. Sebbene la serie abbia preso una pausa questa settimana, il suo successo ha già trovato un riflesso nei videogiochi. Bandai Namco sta infatti includendo contenuti dedicati a Daima in diversi titoli come Dragon Ball: Sparking! Zero, Dragon Ball Xenoverse 2 e persino Dragon Ball Z: Kakarot. Ma è sufficiente per un’opera con così tanto potenziale?

La risposta è semplice: no. Sebbene i DLC siano una grande opportunità per portare i personaggi e le storie di Daima in giochi esistenti, l’universo creato dalla serie meriterebbe un suo gioco completo, capace di esplorare a fondo il mondo del Regno Demoniaco.

Un nuovo approccio al gaming per Dragon Ball

I giochi di Dragon Ball hanno sempre seguito un modello collaudato: rivivere la storia di Dragon Ball Z. Sebbene abbiano occasionalmente toccato Dragon Ball, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super e i film, il cuore delle esperienze rimane sempre Z. Tuttavia, con Daima, c’è un’opportunità unica. Ambientato nel Regno Demoniaco, un territorio inesplorato nella lore della saga, Daima ha il potenziale per offrire una narrazione più contenuta e definita, rendendolo ideale per un gioco autoconclusivo.

Un RPG nello stile di Dragon Ball Z: Kakarot sarebbe la scelta perfetta. Questo titolo ha dimostrato che un gioco Dragon Ball può offrire un’esperienza più immersiva rispetto ai classici picchiaduro. Grazie alla componente esplorativa e PvE, Kakarot ha permesso ai fan di immergersi nell’universo di Goku in modo più profondo e meno competitivo. Ora immaginate di applicare questa formula al Regno Demoniaco di Daima: un mondo aperto da esplorare, nuove razze e personaggi da incontrare, missioni da completare e storie da scoprire.

Il Regno Demoniaco: un terreno fertile per un RPG

L’ambientazione di Dragon Ball Daima è perfetta per un gioco di ruolo. La serie presenta tre distinti mondi demoniaci, ognuno dei quali potrebbe fungere da area esplorabile con sfide uniche e narrazioni specifiche. L’episodio 4, “Chatty”, ha dimostrato come la serie stessa si presti alla struttura di un RPG: un piccolo villaggio in difficoltà, oppresso dalle truppe di Gomah, con protagonisti che intervengono per risolvere i problemi. Questo è il tipo di dinamica che definisce i migliori giochi di ruolo open-world.

Inoltre, l’idea di interpretare un Goku in miniatura nel Regno Demoniaco aggiunge un elemento fresco e divertente. Sarebbe interessante vedere come la storia potrebbe essere ampliata con missioni secondarie, incontri casuali e approfondimenti sui personaggi, senza tradire la trama principale dell’anime.

Il futuro di Dragon Ball Daima nei videogiochi

Anche se un gioco dedicato potrebbe sembrare un sogno lontano, i fan possono comunque godersi i nuovi contenuti di Daima attraverso i DLC. Dragon Ball: Sparking! Zero, Dragon Ball Xenoverse 2 e Dragon Ball Z: Kakarotcontinueranno a integrare personaggi e storie da questa serie, offrendo nuove esperienze. Tuttavia, l’idea di un gioco standalone dedicato a Dragon Ball Daima rimane allettante, soprattutto considerando le possibilità narrative e di gameplay offerte dal Regno Demoniaco.

In un mondo ideale, un RPG dedicato a Daima potrebbe essere la prossima grande evoluzione per i giochi di Dragon Ball, portando i fan in un’avventura che unisca il meglio della narrazione e dell’esplorazione.

