Gli appassionati di anime hanno un motivo in più per celebrare il 2025: Studio Gonzo, famoso per alcuni dei più amati anime degli ultimi vent’anni, ha annunciato due nuovi progetti in arrivo. Dopo capolavori come Hellsing, Afro Samuraie Gankutsuou: The Count of Monte Cristo, Gonzo si prepara a tornare con nuove avventure che promettono di lasciare il segno.

Il messaggio di Shinichiro Ishikawa

Per dare il benvenuto al nuovo anno, Shinichiro Ishikawa, CEO di Studio Gonzo, ha condiviso una lettera con i fan, rivelando che lo studio è attualmente impegnato nello sviluppo di due nuove serie animate. “Siamo nel pieno dello sviluppo di due nuove serie TV che debutteranno quest’anno e nel prossimo,” ha scritto Ishikawa. Sebbene i dettagli sui progetti siano ancora avvolti nel mistero, Ishikawa ha promesso ulteriori aggiornamenti nei prossimi mesi.

La lettera si è conclusa con un incoraggiamento che riflette lo spirito dello studio: “Siate creativi! Siate globali! Siate felici!”

Inoltre, per celebrare il 20° anniversario di Basilisk, Gonzo ha annunciato una speciale sessione di live painting che si terrà durante l’Anime Japan a marzo, un evento che i fan non vorranno perdersi.

I nuovi progetti di Gonzo

Sebbene Ishikawa non abbia rivelato titoli o dettagli concreti sulle nuove serie, alcune indiscrezioni online offrono spunti interessanti. Nel novembre 2024, Peter Ramsey, regista di Into the Spider-Verse, ha annunciato una collaborazione con Studio Gonzo per due progetti. Uno di questi è Ripper, un film ibrido anime/live-action descritto come un noir thriller. L’altro è Hotaru, una serie descritta come un’avventura sci-fi/fantasy ricca di azione, incentrata su due guerrieri magici legati da amore e dolore.

Secondo le dichiarazioni di Ramsey, Hotaru dovrebbe essere la prima delle due serie a debuttare nel 2025. Per il secondo progetto, invece, si prevede un annuncio più dettagliato entro fine anno, con una possibile uscita nel 2026.

Gonzo: un ritorno atteso

Con una storia che include opere amate come Hellsing e Afro Samurai, Studio Gonzo è sinonimo di anime innovativi e narrativamente coinvolgenti. I fan possono aspettarsi la stessa qualità creativa dai prossimi progetti, che sembrano promettere nuove storie emozionanti e un’espansione nel panorama globale degli anime.

Con Hotaru e il misterioso secondo progetto all’orizzonte, il 2025 segna un entusiasmante ritorno per Studio Gonzo, pronto a stupire ancora una volta il mondo dell’animazione.

