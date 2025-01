L’adattamento anime di Jujutsu Kaisen è stato elogiato per la sua straordinaria animazione, resa possibile grazie al lavoro di numerosi talenti. Uno dei contributi più rilevanti è quello del Chief Animation Director della seconda stagione, che ha lavorato su episodi cruciali come il 5, 12, 16 e dal 20 al 23. Recentemente, per celebrare il nuovo anno, l’animatore ha condiviso un’illustrazione mozzafiato che raffigura lo scontro tra Sukuna nella sua forma dell’era Heian e Yuji Itadori.

Questa immagine anticipa un momento chiave dell’arco finale del manga, lo Shinjuku Showdown Arc, che include alcune delle battaglie più intense della storia. Per i fan dell’anime, questo scontro rappresenta uno degli eventi più attesi, in cui Yuji affronta il Re delle Maledizioni in un duello memorabile.

Il manga di Jujutsu Kaisen ha concluso la sua serializzazione a settembre 2024, mentre gli ultimi volumi (29 e 30) sono stati pubblicati in Giappone il 25 dicembre. Sebbene la storia principale sia terminata, l’anime ha ancora molto da offrire, con nuovi episodi e archi narrativi che promettono di mantenere alta l’attenzione dei fan.

Cosa aspettarsi nella prossima stagione di Jujutsu Kaisen?

La terza stagione dovrebbe adattare archi come l’Esilio di Itadori, la Preparazione Perfetta e il Gioco di Culling, che porteranno a nuove intense battaglie e sviluppi narrativi. Questo include il Culling Game, un battle royale orchestrato da Kenjaku, e il destino di Megumi Fushiguro nelle mani di Sukuna. La nuova stagione esplorerà anche le conseguenze dell’Incidente di Shibuya e i piani di Yuta Okkotsu, che sarà pronto a eliminare Yuji per ordine degli anziani.

La prossima stagione di Jujutsu Kaisen promette nuove emozioni e personaggi, continuando a catturare il pubblico con la sua qualità straordinaria e le sue trame avvincenti.

Twitter –Fonte Comic Book