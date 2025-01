Tra le uscite J-POP Manga del 8 gennaio 2025 proseguono le avventure di Momo e Okarun con il 16° volume di DanDaDan, l’acclamato shonen di Weekly Shonen Jump che sta riscuotendo successo in tutto il mondo!

In arrivo anche l’attesissimo Official Anime Fanbook di My Dress-Up Darling, un volume unico imperdibile per tutti i fan della serie! All’interno troveremo immagini dei momenti salienti di ogni episodio, permettendo ai fan di rivivere le scene più memorabili, studi del Character Design e Costume Design, con approfondimenti sui processi creativi dietro i personaggi e i loro costumi, interviste esclusive:con il regista Keisuke Shinohara, la sceneggiatrice e altri membri del team di produzione, oltre a un’intervista con l’attrice Hina Suguta, che presta la voce a Marin, ed inoltre un contributo speciale di Shinichi Fukuda, l’autore del manga originale.

Continua anche I Cavalieri dello Zodiaco – Saint Seiya: Next Dimension con il numero 15, disponibile sia in versione regular che Black Edition. La serie si sviluppa in due periodi temporali: il ventesimo secolo, dopo la guerra contro Hades, con protagonisti noti come Seiya, e il diciottesimo secolo, durante l’inizio della guerra sacra, introducendo nuovi personaggi come Tenma di Pegasus. Le differenze includono contesti storici, tecnologia e dinamiche sociali, arricchendo la narrazione e l’universo di Saint Seiya.

Le uscite J-POP Manga del 8 gennaio 2025

USCITE DIGITALI

DanDaDan 16

Dungeon Food 7, 8

La via del grembiule 8

Twilight Out of Focus 1