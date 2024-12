L’episodio finale della prima stagione di Dandadan ha sorpreso i fan non solo per la sua trama ricca di azione e suspense, ma anche per un inaspettato e divertente omaggio a uno dei più iconici anime sportivi di tutti i tempi: Slam Dunk. In una scena che mescola brillantemente umorismo e nostalgia, Okarun, accecato dalla gelosia per Jiji – il primo amore di Momo – dà vita a un momento indimenticabile che ha fatto sorridere gli appassionati di entrambe le serie.

L’omaggio a Slam Dunk: una scena cult

Nell’episodio finale, tratto dal capitolo 31 del manga, Okarun esprime il suo disagio confrontandosi con Jiji in modo a dir poco inusuale. In preda alle emozioni, comincia a cantare il primo ending theme di Slam Dunk, uno degli anime sportivi più influenti degli anni ’90. Ciò che rende la scena ancora più esilarante è la reazione di Jiji, che si unisce immediatamente al canto con entusiasmo, lasciando Momo visibilmente perplessa nel mezzo di questo duetto improvvisato.

Per i fan più attenti, questo momento rappresenta un perfetto esempio dello stile unico di Dandadan, che riesce a combinare momenti di grande tensione con un umorismo surreale. L’omaggio non è casuale: Aleks Le, doppiatore inglese di Jiji, ha prestato la voce anche a Kaede Rukawa nel film The First Slam Dunk, rafforzando il legame tra le due opere. Questa connessione è stata confermata dallo stesso Le sui social, dove ha condiviso la sua emozione per questa curiosa coincidenza.

Dandadan: cosa ci aspetta nella seconda stagione?

Con la prima stagione che si è conclusa in modo esplosivo, i fan non dovranno aspettare troppo per scoprire cosa accadrà dopo. La seconda stagione, annunciata ufficialmente con un key visual subito dopo il finale, uscirà a luglio 2025 e si concentrerà su due importanti archi narrativi del manga: il Cursed House Arc e l’Evil Eye Arc.

La trama riprenderà dal punto in cui si è interrotta, con Momo che, a causa di una scommessa con Seiko, dovrà esorcizzare lo spirito che infesta la casa di Jiji. Tuttavia, la situazione si rivela molto più pericolosa del previsto. La casa nasconde infatti un segreto oscuro: una stanza nascosta piena di talismani e urla inquietanti. Mentre Okarun e Jiji si trovano faccia a faccia con questo mistero, Momo si scontra con la famiglia Kito, una potente fazione che sembra avere intenzioni tutt’altro che pacifiche nei suoi confronti.

L’influenza di Slam Dunk e il futuro di Dandadan

L’omaggio a Slam Dunk non è solo un momento di leggerezza, ma rappresenta anche una celebrazione della cultura anime e della capacità di Dandadan di integrare riferimenti a opere storiche in modo fresco e originale. Slam Dunk, prodotto da Toei Animation, è considerato uno degli anime sportivi più iconici di sempre, e questa citazione testimonia quanto il suo impatto sia ancora vivo nella cultura pop.

Con la seconda stagione che promette di ampliare la lore del manga e approfondire le dinamiche tra i protagonisti, Dandadan si conferma come una delle serie più originali e attese degli ultimi anni. Tra risate, tensione e momenti inaspettati, il viaggio di Momo, Okarun e Jiji continuerà a sorprendere e divertire gli spettatori.

Fonte Comic Book