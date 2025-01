One Piece 1135: svelato un nuovo Frutto del Diavolo

Il manga di One Piece ha finalmente avviato il suo attesissimo arco narrativo di Elbaf. Rufy e il suo equipaggio sono pronti a iniziare il loro nuovo viaggio nel Regno dei Giganti. L’isola è isolata dal resto del mondo e non è affiliata al Governo Mondiale. La terra è ricca di storia e cultura e i fan si aspettano un’azione intensa e una tradizione accattivante da questo arco narrativo. Sin dal loro incontro con Dory e Brogy nell’arco narrativo di Little Garden, Rufy e Usopp hanno sognato di visitare l’isola. Ammirano da sempre l’onore del guerriero e non vedono l’ora di incontrare altri guerrieri coraggiosi come Dory e Brogy.

Ci sono voluti più di vent’anni per arrivare fin lì, ma finalmente il momento tanto atteso è arrivato. A differenza di altri regni, l’equipaggio riceve un caloroso benvenuto dai Giganti e organizzano persino un banchetto per i pirati. Rufy e gli altri esplorano anche i villaggi e vedono una gigantesca Biblioteca del Gufo. Il capitolo 1135 di One Piece spiegherà come funziona la biblioteca e il potere del frutto del diavolo che si cela dietro di essa. Finora, questo è il secondo nuovo frutto del diavolo nell’arco narrativo di Elbaf. Tuttavia, non si sa nulla del primo, che Loki ha mangiato dopo aver ucciso suo padre, il re Herald.

Dopo la sua toccante riunione con Robin, Saul porta i Pirati di Cappello di Paglia a fargli visitare il villaggio. Arrivano alla Biblioteca del Gufo, un enorme edificio a Elbaf situato su un ramo che pende sopra la Sorgente del Guerriero, questo contiene tutti i libri che Saul ha recuperato dopo il tragico incidente di Ohara. Biblo, un gufo gigante nonché capo bibliotecario, ha il potere di un Frutto di un tipo Paramisha, Iku Iku no Mi, che si traduce in Frutto Cresci-Cresci. Gli consente di ingrandire qualsiasi libro di dimensioni normali portato in biblioteca in modo che i giganti possano leggerlo. Il frutto non è adatto ai combattimenti, ma aiuta i giganti a raccogliere informazioni sulle altre isole.

Elbaf è l’unico posto in cui vivono i giganti, mentre il resto delle isole ha persone molto più piccole di loro. Biblo esiste da secoli, ma la sua età è sconosciuta. Poiché Elbaf non è affiliata al Governo Mondiale, non hanno giornalisti che consegnano i giornali. Tuttavia, Saul spiega che grazie all’abilità di Biblo, possono leggere i piccoli giornali che i pescatori prendono mentre sono in mare.

Un gigante adulto medio è alto circa 20 metri, il che significa che molte cose nelle isole abitate dagli umani non sono accessibili a loro. Dopo il tragico incidente di Ohara, Saul e i suoi compagni si assicurarono che l’eredità di Ohara non sarebbe scomparsa a causa del Governo Mondiale. Saul continuò anche a esaminare i libri di Ohara per scoprire di più sul Secolo del Grande Vuoto. Tutti i suoi sforzi per recuperare i libri sarebbero stati vani se non fosse stato per Biblo e i suoi poteri.

Fonte – Comicbook