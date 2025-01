Jujutsu Kaisen: l’epilogo del manga non presenta un flashback atteso dai fan

Il manga di Jujutsu Kaisen si è concluso a settembre 2024, con la fine della lunga battaglia contro il Re delle Maledizioni, Sukuna. Gli ultimi volumi sono stati pubblicati il ​​25 dicembre 2024, con diverse illustrazioni extra. Il volume 30 però ha un epilogo es di 16 pagine incentrato su Nobara Kugisaki, Yuko Ozawa, Panda e Uraume. Ogni personaggio ha un epilogo di quattro pagine incentrato su di loro. Mentre seguiamo Nobara, Yuko e Panda dopo la fine della storia principale, l’epilogo di Uraume è un breve flashback.

Uraume è un antagonista secondario di Jujutsu Kaisen e nonostante sia molto potente, non ha mai avuto un ruolo importante nella storia. Infatti Uraume si limita a essere il fedele servitore di Sukuna ed è chiaro che i due erano molto uniti. Sukuna, nonostante fosse un villain arrogante e orgoglioso, si è preso cura di Uraume anche dopo la sua morte. I fan amano la loro dinamica e l’epilogo è stato ben accolto. Tuttavia, il motivo principale per cui l’epilogo di Uraume è stato elogiato è perché aveva Sukuna. E al contrario del Re delle Maledizioni, Uraume non ha mai avuto abbastanza presenza per attrarre tanti fan.

Nel finale esteso si può vedere un giovane Uraume disteso di fronte ai cadaveri dei genitori. Da bambino, Uraume aveva difficoltà a controllare i suoi poteri e per questo aveva congelato se stesao e tutto ciò che lo circondava, compresi i suoi genitori. Ciò accadde durante l’era Heian quando Sukuna si imbatté nella scena raccapricciante e portò Uraume con sé. Si rese conto che i poteri del bambino potevano essere un ottimo sostituto per la sua ghiacciaia rotta. Mentre i due trascorrevano più tempo insieme, Sukuna notò il talento culinario di Uraume. Uraume non era solo il subordinato di Sukuna, ma anche il suo cuoco.

Quindi, Sukuna chiese se Uraume potesse cucinare anche gli umani e disse che il sapore dipendeva dalla persona. Nonostante ciò, Uraume non fu disgustato da quel fatto. Invece, chiese perché Sukuna non avesse freddo vicino a lui. Il Re delle Maledizioni fece la stessa domanda, chiedendosi perché Uraume non avesse freddo vicino a lui. Sukuna intendeva questo metaforicamente poiché chiunque avrebbe rabbrividito nel stare fianco a fianco con il Re delle Maledizioni. L’epilogo si conclude con Uraume che tiene la mano di Sukuna e se ne va, proprio come nel capitolo 271.

Ci sono molte domande senza risposta sul cattivo principale di Jujutsu Kaisen. Certo, anche se la storia di un personaggio non è sempre necessaria, soddisfa la curiosità del lettore e lo fa immedesimare di più nel personaggio. Sukuna, lo stregone più forte della storia, fu abbandonato dalla madre dopo la nascita. Il manga non rivela mai specificamente il motivo, ma è possibile che lei lo abbia abbandonato a causa del suo aspetto. Sukuna accennò brevemente al fatto che sua madre stava morendo di fame da troppo tempo, motivo per cui lui mangiò il suo gemello nell’utero. Anche il suo vero nome rimane sconosciuto, o forse non ne ha mai avuto uno in primo luogo, Ryomen Sukuna è semplicemente un titolo che gli è stato dato perché è il più forte.

Ha vissuto da solo per anni prima di imbattersi in Uraume. Sukuna era un emarginato nel mondo degli stregoni poiché tutti lo temevano e nessuno avrebbe osato avvicinarsi a lui inutilmente. Tuttavia, accadde qualcosa nell’era Heian che spinse tutti gli stregoni a radunare le loro forze per sconfiggere una persona. Sukuna muore infatti grazie agli sforzi congiunti degli stregoni. L’epilogo, nonostante sia una storia lunga quattro pagine, è molto interessante e persino commovente.

Fonte – Comicbook