One Piece in DVD: La Gazzetta dello Sport annuncia il primo numero con poster da collezione

One Piece è senza dubbi una delle serie shonen più famose in tutto il mondo e una delle principali offerte della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha. Sia il manga che la serie anime di One Piece sono molto seguiti in Italia e tutti gli appassionati della serie saranno lieti di scoprire che La Gazzetta dello Sport, in collaborazione con Yamato e Toei Animation, presenta per la prima volta in edicola le prime sei stagioni di One Piece in un’esclusiva collezione DVD. La raccolta sarà custodita in un elegante cofanetto a forma di forziere e offrirà audio in italiano e giapponese, con la possibilità di sottotitoli in italiano. Tutti i fan potranno godere di una collezione imperdibile composta da 40 DVD arricchiti da inediti poster da collezione, uno in regalo con ogni uscita.

Oltre che con La Gazzetta dello Sport, i DVD saranno disponibili anche con TV Sorrisi e Canzoni. Le 40 uscite avranno cadenza settimanale e saranno acquistabili al costo di 7,99 euro, oltre al prezzo del quotidiano o del settimanale. La prima uscita sarà in edicola dal 31 dicembre. Per il lancio della collezione è stata ideata una campagna promozionale su stampa e web curata da Zampe Diverse.

Il primo episodio dell’anime tratto dal manga di One Piece è stato trasmesso in Giappone 25 anni fa, il 20 ottobre 1999. Da allora, sono stati realizzati oltre 1.000 episodi. In Italia, la serie è arrivata nel 2001, riscuotendo immediatamente un grande successo, così come in molti altri Paesi. Nonostante la serie sia in corso da oltre 20 anni, rimane una delle serie più importanti di Shueisha e al momento il manga si trova nella sua saga finale. Per quanto riguardo la serie anime, invece, Toei Animation sta lavorando all’adattamento dell’arco di Egghead, che si concentra sul misterioso scienziato Vegapunk.

Tuttavia l’arco di Egghead tornerà a essere trasmesso solo ad aprile di quest’anno, dunque attualmente è in pausa in quanto l’obiettivo è di migliorare ulteriormente la qualità dell’animazione. One Piece con i suoi diversi volumi ha raggiunto record di vendite e di tiratura iniziale in Giappone importanti. Di fatti nel 2015 è entrato nel Guinness dei primati come serie a fumetti disegnata da un singolo autore con il maggior numero di copie pubblicate, che in quell’anno ammontavano a più di 320 milioni. Nel 2022 il manga ha raggiunto gli oltre 500 milioni di copie in circolazione, è tutt’ora è il record detenente.