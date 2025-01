Blue Lock: dove iniziare il manga dopo la seconda stagione

Se sei un fan sfegatato di Blue Lock e non vuoi aspettare l’uscita della terza stagione per scoprire cosa succede dopo il finale della seconda, c’è una buona notizia: puoi continuare con il manga esattamente dove l’anime si è interrotto.

Un finale che ha riportato entusiasmo

La seconda stagione di Blue Lock ha avuto il suo carico di controversie, specialmente per quanto riguarda l’animazione. Lo studio Eight Bit, travolto dall’enorme popolarità della serie, ha gestito una produzione frenetica tra le prime due stagioni e il film spin-off Blue Lock: Episode Nagi. Questo ha portato a qualche critica sul calo di qualità dell’animazione nella seconda stagione. Tuttavia, il finale è riuscito a riconquistare il favore dei fan, grazie a un netto miglioramento visivo e a una conclusione narrativa che ha lasciato tutti con il fiato sospeso.

Da dove cominciare il manga?

Se vuoi riprendere la storia da dove l’anime si è fermato, devi iniziare dal capitolo 150 del manga. La serie manga, creata da Muneyuiko Kaneshiro e illustrata da Yusuke Nomura, è disponibile sia in formato cartaceo che digitale. Puoi leggere i capitoli digitalmente sull’app K Manga di Kodansha. Con quasi 300 capitoli pubblicati, c’è tantissimo materiale da esplorare per chi vuole immergersi nella storia originale.

Blue Lock: un fenomeno inarrestabile

Mentre colossi come Jujutsu Kaisen e My Hero Academia hanno salutato i fan nel 2024, Blue Lock continua a guadagnare consensi e non mostra segni di cedimento. La storia di Yoichi Isagi è ancora piena di potenziale e nuovi orizzonti da raggiungere. È probabile che vedremo molte altre stagioni animate in futuro, considerando la vastità del materiale narrativo e la crescente popolarità della serie.

Che tu sia un appassionato di sport o semplicemente un amante degli anime, Blue Lock è una di quelle serie che non smette mai di sorprendere. Se non vuoi perderti le prossime evoluzioni di questa epica avventura calcistica, il manga è il prossimo passo da fare.

Fonte Comic Book