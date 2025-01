34 anni e non cambia mai

La tradizione del Capodanno giapponese ha acquisito un tocco unico grazie a Hirohiko Araki, il leggendario creatore di JoJo’s Bizarre Adventure. Dal 1991, Araki pubblica quasi ogni anno una speciale illustrazione di auguri per il nuovo anno, accompagnata da un messaggio per i fan. Anche nel 2025, questa tradizione si rinnova, portando con sé anticipazioni e simbolismi legati al nono capitolo del manga, The JOJOLands.

Allo scoccare della mezzanotte in Giappone, Araki ha condiviso la sua illustrazione del 2025, che vede protagonista Jodio Joestar, il protagonista di The JOJOLands. Nell’immagine, Jodio assume una posa che richiama lo stile di Diamond is Unbreakable, il quarto capitolo della saga, mentre un serpente magenta si avvolge attorno al suo braccio, formando un ouroboros.

L’ouroboros è un simbolo antico che rappresenta i cicli infiniti, come vita e morte, ma nel contesto di JoJo’s Bizarre Adventure potrebbe alludere anche al viaggio di crescita di Jodio e alla continuità della saga dei Joestar. Il serpente, che in Giappone può simboleggiare sia distruzione che rigenerazione, sembra legato alle ambizioni di Jodio e al suo percorso per ottenere ricchezza.

Il Messaggio di Hirohiko Araki

Il messaggio di Araki, tradotto, recita: “Buon anno, settimo anno dell’Era Reiwa (2025). Grazie per tutto il vostro supporto durante l’anno passato. Vi auguro sinceramente salute e felicità. Chiedo umilmente il vostro continuo supporto anche quest’anno.”

Con il post, l’account ufficiale di JoJo ha invitato i fan a sostenere la serie anche nel 2025, consolidando ulteriormente il legame tra l’autore e il pubblico.

Dal 1991, Hirohiko Araki ha pubblicato carte di auguri in 90% delle occasioni, spesso utilizzandole per anticipare dettagli sul manga. Per esempio, nel 2023, l’illustrazione conteneva un’anteprima del design di Jodio Joestar. Dal 2013, Araki ha iniziato a includere animali legati allo zodiaco cinese, arricchendo ulteriormente la tradizione.

Indizi per il futuro della Saga

L’illustrazione del 2025 ha acceso le speculazioni tra i fan, che ipotizzano un possibile ritorno a Morioh, città centrale di Diamond is Unbreakable. Araki aveva espresso il desiderio di tornarci in un’intervista del 2007. Potrebbe questo preludio indicare un collegamento tra Jodio e il passato della famiglia Joestar? Solo il tempo lo dirà.

Con The JOJOLands in corso e le precedenti parti del manga disponibili su Crunchyroll e Netflix, l’universo di JoJo’s Bizarre Adventure continua a dimostrare di essere una delle saghe più iconiche della cultura pop giapponese.

Fonte Comic Book – Twitter