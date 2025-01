Il 2025 segna un anno speciale per il franchise di Digimon, che celebra l’Anno del Serpente e il 25° anniversario di Digimon Adventure 02. La tradizione del Capodanno Lunare, radicata nelle culture dell’Asia orientale, assegna a ogni anno uno dei dodici segni zodiacali cinesi. Il 2025 sarà rappresentato dal serpente, un tema che Digimon ha già esplorato in passato con i Deva Tamers, basati proprio sui segni dello Zodiaco. Tra questi spiccava Sandiramon, il Deva serpente, che torna protagonista di una nuova immagine promozionale.

L’immagine celebrativa del Capodanno

Bandai ha rilasciato una coloratissima illustrazione per celebrare l’Anno del Serpente. L’immagine include Sandiramon, Coatlmon e, curiosamente, Paildramon. Sebbene quest’ultimo non sia un Digimon serpente, la sua inclusione è un omaggio al 25° anniversario di Digimon Adventure 02. Paildramon, infatti, è una figura iconica della serie e uno dei primi esempi di Digimon Fusion, elemento introdotto nel film Digimon: The Movie e consolidato nella serie attraverso la fusione tra ExVeemon e Stingmon. Questo Digimon si evolve poi in Imperialdramon, con le sue modalità Dragon e Fighter, incarnando le innovazioni che hanno reso Adventure 02 memorabile.

25 anni di Adventure 02

Adventure 02 rappresenta uno dei capitoli più amati del franchise, grazie a elementi rivoluzionari come le armature Digi-Egg, le fusioni Digimon e antagonisti indimenticabili come Black Wargreymon. La serie ha introdotto nuove generazioni di fan nel mondo digitale, mantenendo un forte legame con i protagonisti originali. Il 2025, quindi, celebra non solo l’Anno del Serpente, ma anche l’eredità duratura di una delle stagioni più significative del franchise.

Il futuro del franchise

Nonostante non siano ancora stati annunciati nuovi anime a lungo termine, il franchise rimane vitale grazie a iniziative come il Digimon TCG e il webcomic Digimon Liberator, che introduce nuovi Digimon come Cendrillmon e Punkmon. Inoltre, il Digimon Con 2025 offrirà agli appassionati anteprime esclusive, tra cui il debutto del video musicale Digimon Adventure -BEYOND-, che si concentrerà su Tai e Matt. Bandai ha promesso ulteriori novità per il 5 gennaio 2025, mantenendo alta l’attenzione dei fan.

Con queste celebrazioni e nuovi progetti all’orizzonte, il brand si conferma un franchise senza tempo, capace di evolversi mantenendo viva la passione dei fan di tutto il mondo.

Fonte Comic Book – Twitter