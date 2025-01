Sailor Moon: Milord è più forte di quanto si pensi

Quando si parla di Sailor Moon, Milord (il nome italiano di Tuxedo Mask) viene spesso ricordato per il suo stile elegante, le entrate teatrali e il lancio delle sue celebri rose. Tuttavia, pensare a lui solo come un romantico salvatore è una visione riduttiva. Nella serie, e ancora di più nel manga, Milord si rivela un personaggio con abilità straordinarie, capace di molto più di quanto appaia nell’anime.

Mamoru e il legame con Sailor Moon

Mamoru Chiba (Darien nella versione italiana), l’identità segreta di Milord, è inizialmente uno studente misterioso con un passato oscuro. Dopo aver perso i genitori in un incidente, Mamoru soffre di amnesia e comincia a fare sogni enigmatici in cui una donna gli chiede di trovare il Cristallo d’Argento. Col tempo scopre di essere la reincarnazione del Principe Endymion, l’antico protettore della Terra e amante di Princess Serenity, l’identità passata di Sailor Moon.

Questo legame non è solo sentimentale: Mamoru diventa una guida e un supporto costante per Usagi (Bunny), aiutandola a crescere come guerriera e affrontare le minacce cosmiche.

Poteri psichici e abilità uniche

Milord non si limita a lanciare rose: nel manga, le sue capacità psichiche sono sorprendentemente sviluppate. Può utilizzare la psicometria per leggere il passato e il futuro di oggetti o persone semplicemente toccandoli. Inoltre, i suoi sogni profetici gli permettono di percepire pericoli imminenti e di connettersi spiritualmente con Sailor Moon, rendendolo un alleato fondamentale per il team delle guerriere.

Questi poteri lo avvicinano a personaggi come Saiki K. (The Disastrous Life of Saiki K.), che usa le sue abilità mentali per proteggere chi ama, dimostrando che Milord non è solo un “supporto romantico”, ma un eroe completo.

Armi simboliche e forza combattiva

Le sue rose non sono solo un elemento estetico: nel manga, queste sono caricate di energia e possono ferire o immobilizzare i nemici. Milord utilizza anche un bastone, versatile sia come arma da combattimento ravvicinato che a distanza. Come Principe Endymion, Mamoru brandisce una spada, simbolo del suo ruolo regale e delle sue capacità di guerriero.

Queste abilità lo rendono un personaggio elegante e letale, capace di combattere al fianco delle guerriere Sailor con pari valore.

Un eroe oltre il romanticismo

Milord non è solo il partner romantico di Sailor Moon, ma un pilastro nella lotta contro il male. Le sue abilità, il legame con la Terra e la sua evoluzione personale lo rendono un eroe a tutto tondo. Anche in un universo shojo come Sailor Moon, Milord dimostra che forza e romanticismo possono coesistere, regalando ai fan una figura che va oltre il semplice cliché del salvatore innamorato.

Fonte Comic Book