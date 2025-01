Kaiju No. 8 celebra l’arrivo del 2025 con un poster mozzafiato per la seconda stagione

Il nuovo anno si apre con una sorpresa speciale per i fan di Kaiju No. 8. Dopo l’annuncio della seconda stagione durante lo scorso Jump Festa, la produzione dell’anime ha rilasciato un meraviglioso poster per celebrare il 2025 e alimentare l’attesa per la nuova stagione, che debutterà a luglio. L’opera di Naoya Matsumoto, già acclamata per la sua originalità e il suo stile visivo unico, torna a incantare con una nuova illustrazione, perfetta per l’anno del serpente di legno nel calendario cinese.

Un poster che unisce tradizione e modernità

Il poster, condiviso dall’autore Naoya Matsumoto sull’account ufficiale X (precedentemente Twitter), presenta Kafka Hibino, il protagonista, in una maestosa rappresentazione in stile Ukiyo-e. Questo omaggio all’arte giapponese tradizionale vede Kafka nella sua forma kaiju, armato di un’enorme kanabō (un classico bastone chiodato) appoggiato sulla spalla. Sotto di lui, il Vice-Capitano della Terza Divisione di Difesa, Soshiro Hoshina, brandisce una katana, in contrasto con le due spade che di solito utilizza nella serie. A completare la scena, un serpente bianco avvolge i due personaggi con le sue lunghe spire, simboleggiando l’anno del serpente di legno.

Cosa aspettarsi dalla stagione 2

Dopo una prima stagione acclamata sia dai fan che dalla critica, la seconda stagione promette di alzare ulteriormente il livello. Annunciata immediatamente dopo il finale della stagione 1, la nuova serie si concentrerà su Gen Narumi, Capitano della Prima Divisione, uno dei personaggi più potenti e carismatici dell’universo di Kaiju No. 8. Tuttavia, il nuovo poster riporta l’attenzione su Kafka, suggerendo che il suo ruolo sarà centrale nelle nuove battaglie e nei misteri che attendono la Forza di Difesa contro i kaiju.

Non solo anime: il film compilation e l’episodio speciale

Come se non bastasse, marzo 2025 vedrà l’arrivo di un film compilation che condensa i 12 episodi della prima stagione in un’unica narrativa fluida. Ma c’è di più: il film includerà un episodio bonus intitolato Il giorno libero di Hoshina, una divertente incursione nella vita quotidiana del Vice-Capitano. L’episodio seguirà Hoshina durante una rara giornata di riposo, mentre i suoi subordinati Reno e Iharu cercano di scoprire cosa stia realmente combinando.

Con un mix di tradizione e innovazione, Kaiju No. 8 si conferma come uno dei titoli più attesi del 2025, pronto a consolidare il suo status di fenomeno globale tra i fan degli anime.

Fonte Comic Book – Twitter