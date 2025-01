Nuovi film in arrivo?

Dragon Ball Super: un nuovo film in arrivo? Ecco cosa sappiamo dal produttore

Dragon Ball Super potrebbe tornare a far parlare di sé con un nuovo film in arrivo. Con Dragon Ball Daima che continua a riscuotere successo, i fan si chiedono quale sia il futuro per il franchise. Recentemente, Akio Iyoku, figura di spicco nel mondo di Dragon Ball, ha lasciato intendere che ci sono grandi novità all’orizzonte, soprattutto per quanto riguarda il cinema.

Il possibile ritorno di Dragon Ball Super al cinema

L’ultimo film del franchise, Dragon Ball Super: Super Hero, è stato un successo che ha spostato l’attenzione dai protagonisti storici, Goku e Vegeta, per dare spazio a Gohan e Piccolo. Entrambi hanno raggiunto nuove vette con le trasformazioni “Orange Piccolo” e “Gohan Beast” durante la battaglia contro la nuova incarnazione dell’Armata del Fiocco Rosso. Tuttavia, ci sono ancora tanti archi narrativi del manga che non sono stati adattati, come quelli di Moro e Granolah, lasciando i fan a chiedersi se il prossimo film sarà basato su queste storie o presenterà una trama completamente originale.

Durante il programma radiofonico giapponese “All Night Nippon – Dragon Ball 40th Anniversary Special”, Akio Iyoku ha dichiarato che potrebbero esserci annunci riguardanti un nuovo film già nel 2025. Iyoku, ex editore di Shueisha e ora a capo della Capsule Corporation, ha anche accennato a novità per il mondo dei videogiochi legati al franchise, alimentando ulteriormente le aspettative.

Il successo e le novità di Dragon Ball Daima

Nel frattempo, Dragon Ball Daima sta riscrivendo le regole del franchise. Ambientato prima dell’arrivo di Beerus e Whis sulla Terra, la serie esplora nuovi aspetti della lore, come le origini della razza namecciana e della stirpe dei Kaioshin. Tra le novità più sorprendenti, i fan hanno assistito al debutto di Vegeta in Super Saiyan 3 e all’introduzione di nuovi villain come Dr. Anisu e le sue creazioni, Majin Duu e Majin Kuu, potenti ibridi creati con il DNA di Majin Buu e i semi dei Saibamen.

Queste aggiunte non solo arricchiscono la mitologia del franchise, ma portano una ventata di freschezza al passato del mondo di Dragon Ball. Con Daima che ha raggiunto la metà della sua prima stagione, il franchise dimostra di essere ancora capace di sorprendere e innovare.

Cosa aspettarsi per il futuro?

Il 2025 potrebbe essere un anno chiave per Dragon Ball. Con l’ipotesi di un nuovo film e il continuo successo di Daima, il franchise si prepara a conquistare ancora una volta il cuore degli appassionati. Non resta che attendere i prossimi annunci e vedere quali sorprese Akira Toriyama e il suo team hanno in serbo.

