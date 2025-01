Prima che titoli come Mobile Suit Gundam o Neon Genesis Evangelion ridefinissero il genere, c’era Mazinger Z. Questo classico anime anni ’70, che narrava le avventure di un ragazzo e del suo robot gigante, ha dato il via a un fenomeno che ha segnato l’immaginario collettivo, generando innumerevoli spin-off. Uno di questi è Grendizer U, un remake prodotto da Gaina Studio, che nel 2024 ha riportato il mito di Ufo Robot Goldrake alla ribalta, conquistando vecchi e nuovi fan.

Ma la celebrazione di Grendizer non si ferma qui. La serie ha recentemente collaborato con Nadaya Fujisan Distillery per creare un gin esclusivo. Questa edizione speciale utilizza pura acqua sorgiva del Monte Fuji, rendendo omaggio al Giappone sia nei sapori che nel design. Il packaging vanta un’opera d’arte inedita dell’illustratore Usui Mokyu, che raffigura Grendizer accanto al Monte Fuji in un raffinato stile a inchiostro nero. L’eleganza minimalista del disegno rende il gin non solo una bevanda, ma un pezzo da collezione.

Un’arte per pochi fortunati

Le pre-ordinazioni del gin sono partite il 28 dicembre 2024, con spedizioni previste per aprile 2025. I prezzi? Per 8.800 yen si può acquistare la bottiglia standard, ma chi cerca un’esperienza più completa può optare per il set premium (14.800 yen), che include anche un bicchiere personalizzato e un sottobicchiere decorato con l’illustrazione di Mokyu. Per gli appassionati d’arte, è persino possibile acquistare una tela con l’opera al prezzo di 4.800 yen.

Un’eredità che ispira generazioni

Non è un caso che Grendizer U abbia scelto di celebrare in questo modo il suo ritorno. La serie, basata sull’iconico manga di Go Nagai, rappresenta il capostipite del genere mecha. Mazinger e Grendizer hanno creato le basi per titoli come Mobile Suit Gundam, che avrebbe successivamente destrutturato il genere robotico, passando dalle atmosfere fantastiche di Nagai a un realismo più crudo e politico.

Questa collaborazione non è isolata. Altri franchise giapponesi hanno già esplorato partnership simili, come Spice and Wolf, che ha lanciato un idromele dedicato ai fan. Questi prodotti non sono solo memorabilia, ma un modo per far vivere l’esperienza delle serie in una nuova dimensione.

Con Grendizer U, questa combinazione di nostalgia e innovazione continua a catturare l’attenzione, dimostrando che i classici hanno ancora molto da raccontare.

Fonte Comic Book