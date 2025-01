Dragon Ball Daima svela i veri poteri di Majin Ku

L’argomento principale tra i fan che seguono Dragon Ball Daima riguarda Vegeta e il suo aver raggiunto finalmente il Super Saiyan di terzo livello. Si tratta di uno dei momenti più attesi da anni, se non decenni. Ciò non significa che questo sia l’unico evento importante accaduto nel dodicesimo episodio dell’anime. La scienziata Anisu e i suoi Majin si sono resi protagonisti combattendo contro uno dei Tamagami. Per essere più precisi Majin Du è ha mostrato il suo livello di potenza nella lotta contro il guardiano delle Sfere del Dragon, mentre Majin Ku ha sconfitto l’avversario.

Majin Ku è il risultato della una fusione del DNA di Majin Bu e di un Saibaman. Ku ha tentato di affrontare un Tamagami senza riuscire a sconfiggerlo. In alcuni momenti esilaranti, Ku si è offerto di andare al negozio per Anisu, correndo persino velocemente per assicurarsi che suo fratello Du prendesse il cioccolato necessario che desiderava. Con l’ultimo combattimento contro il Tamagami, Ku ha ottenuto una vittoria mostrando il suo vero potere, che non implica la distruzione di universi o l’abbattimento di avversari potenti.

Dopo il combattimento fisico tra il Tamagami e Majin Du, Anisu e i suoi Majin si sono imbattuti in un po’ di guai nell’ultimo episodio. Il Tamagami ha presentato agli abitanti del Reame dei Demoni un problema di matematica che sembrava impossibile. Lanciando innumerevoli numeri a Majin Du e chiedendogli di sommarli tutti insieme, il villain era in grande difficoltà. Fortunatamente, Majin Ku ha dimostrato la sua vera abilità al momento giusto.

Majin Bu non è mai stato un concentrato di potenza mentale, nemmeno quando è riuscito a diventare Super Bu e ad assorbire Piccolo, Gotenks e Gohan. Ku, tuttavia, è riuscito a sommare tutti questi numeri, non solo dimostrando di essere il Majin più intelligente di tutti, ma che la sua velocità potrebbe essere di gran lunga superiore persino a quella dei Guerrieri Z. Nel risolvere l’equazione, ora anche la dottoressa Anisu ha messo le mani su una delle Sfere del Drago del Reame dei Demoni.

Majin Du e Majin Ku sembrano essere due facce della stessa medaglia, con il primo che ha la forza e il secondo che ha il cervello. Poiché entrambi sono creati usando il DNA di Majin Bu, l’idea che possano essere in grado di fondersi per creare un avversario onnipotente potrebbe essere nelle carte del futuro di Dragon Ball Daima.

Fonte – Comicbook