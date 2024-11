Dragon Ball Daima: l’anime anticipa il livello di potenza dei Tamagami

Dragon Ball ha cercato di indebolire Goku e i Guerrieri Z in più di un modo. E in Daima tutti i protagonisti sono tornati bambini attraverso un desiderio espresso con le Sfere del Drago da Gomah, il Re dei Reame dei Demoni. Oltre a questo, il Reame in questione ha un’aria pesante che rende difficile muoversi, un pò come l’allenamento gravitazionale che i Saiyan hanno intrapreso in diverse occasion. Mentre i Tamagami sono stati costruiti come una delle sfide più grandi della serie, la ragazza demoniaca Panzy rivela quanto siano forti questi protettori delle sfere del drago.

Nell’ultimo episodio, i fan hanno potuto vedere Goku scatenarsi in un combattimento contro l’esercito di Gomah, ma anche Glorio e Kaioshin. Sebbene i Guerrieri Z sono tornati bambini, sono ancora abbastanza potenti da affrontare i Majin. I Tamagami sono un’altra questione, saranno il più grande ostacolo per Goku prima di poter mettere le mani sulle Sfere del Drago del Reame dei Demoni.

Kaioshin, Glorio, Panzy e Goku si dirigono verso il primo dei tre Tamagami che devono sconfiggere per ottenere le Sfere del Drago del Reame dei Demoni. Sebbene non vediamo l’intero combattimento tra il primo Tamagami e Son Goku, Panzy si lascia sfuggire quanto siano forti i Tamagami. In precedenza, l’ex Signore dei Demoni Darbula aveva apparentemente cercato di affrontare le creazioni di Neva senza avere successo.

Darbula era una minaccia per il mondo e i fan l’hanno visto combattere un Gohan adolescente fino a fermarlo, il che significa che era più o meno allo stesso livello di potenza di Perfect Cell. Con Goku che lotta nel Reame dei Demoni, a causa della sua statura e dell’ambiente, combattere qualcuno più forte di Cell potrebbe essere un problema.

Come Dragon Ball Daima ha anticipato, però, Goku non sarà solo ad affrontare questa nuova minaccia. Come confermato in quest’ultimo episodio, Piccolo, Vegeta e Bulma sono arrivati nel Reame dei Demoni, il che significa che ci sarà un importante supporto. Goku, Piccolo e Vegeta stanno cercando di fare squadra per affrontare il Tamagami, ma persino la loro forza combinata potrebbe non essere sufficiente.

