Sakamoto Days: in arrivo un esclusivo Fanbook e tante sorprese

Mentre il debutto dell’anime di Sakamoto Days si avvicina, i fan della serie possono già prepararsi a una nuova sorpresa: il rilascio del primo fanbook ufficiale intitolato “Killer Files”, in arrivo il 4 febbraio 2025. L’annuncio arriva poco prima della messa in onda dell’anime, prevista per l’11 gennaio 2025 e disponibile in esclusiva su Netflix.

Il manga, scritto e illustrato da Yuto Suzuki, ha debuttato nel novembre 2020 su Weekly Shonen Jump e si è rapidamente guadagnato un ampio seguito grazie al suo mix unico di azione e commedia. La storia segue le avventure di Taro Sakamoto, un ex assassino leggendario che ha deciso di ritirarsi dalla vita criminale per dedicarsi alla famiglia. Ma, come spesso accade, il passato non tarda a bussare alla sua porta.

Killer Files: un fanbook esclusivo

Killer Files sarà un’aggiunta imperdibile per tutti i fan di Sakamoto Days. Con le sue 208 pagine, il fanbook promette di offrire un’immersione ancora più profonda nell’universo della serie. Sarà disponibile sul sito ufficiale di Shueisha al prezzo di 1100 yen (circa 6,97 dollari). Al momento, tuttavia, il fanbook sarà rilasciato solo in giapponese e non ha ancora una data di uscita per la versione inglese.

Il fanbook includerà contenuti esclusivi, come:

Profili dei personaggi : informazioni dettagliate sui personaggi principali, comprese le loro storie, abilità e relazioni.

: informazioni dettagliate sui personaggi principali, comprese le loro storie, abilità e relazioni. Illustrazioni e schizzi inediti : disegni realizzati dall’autore Yuto Suzuki, che offrono uno sguardo dietro le quinte della creazione del manga.

: disegni realizzati dall’autore Yuto Suzuki, che offrono uno sguardo dietro le quinte della creazione del manga. Curiosità e approfondimenti: spiegazioni di riferimenti nascosti, aneddoti sulla trama e commenti su punti specifici della storia.

Questi contenuti rendono Killer Files un oggetto da collezione ideale per chi vuole esplorare ogni aspetto del mondo di Sakamoto Days.

Il futuro della serie tra anime e nuovi volumi

Il 2025 sarà un anno cruciale per Sakamoto Days. L’anime, prodotto da TMS Entertainment, vedrà la direzione di Masaki Watanabe e il design dei personaggi curato da Yo Moriyama. Sarà composto da 22 episodi, suddivisi probabilmente in due parti da 11 episodi ciascuna. L’adattamento promette di catturare l’essenza del manga, portando sullo schermo l’azione esplosiva e il fascino unico dei suoi personaggi.

In parallelo, il manga continua a espandersi. Con 19 volumi già pubblicati e il 20° in arrivo il 4 gennaio 2025, la serie mantiene un ritmo serrato. Attualmente, sono disponibili 195 capitoli sull’app ufficiale Manga Plus, offrendo ai lettori la possibilità di restare aggiornati sulle ultime avventure di Taro Sakamoto.

Perché Killer Files è un must-have

I fanbook ufficiali non sono comuni per serie nuove o relativamente brevi come Sakamoto Days. Questo rende Killer Files un evento speciale, non solo per gli appassionati ma anche per i collezionisti. I fan possono aspettarsi un livello di dettaglio e cura simile a quello visto in fanbook di serie iconiche come One Piece e Naruto. Tuttavia, come già accaduto per altre serie popolari come Jujutsu Kaisen, potrebbe volerci molto tempo prima che sia disponibile una versione tradotta in inglese o altre lingue.

Un inizio di anno ricco di sorprese

Con l’imminente uscita del fanbook Killer Files e il debutto dell’anime, Sakamoto Days si prepara a conquistare un pubblico ancora più ampio nel 2025. Che siate fan di lunga data o nuovi arrivati, ci sono tantissimi motivi per immergersi in questo universo unico che mescola azione, umorismo e un tocco di umanità.

Tra un fanbook ricco di segreti e un adattamento animato pronto a esplodere su Netflix, Sakamoto Days ha tutte le carte in regola per diventare uno dei titoli più chiacchierati dell’anno. Non lasciatevi sfuggire questa occasione per scoprire il mondo di Taro Sakamoto, il killer più letale e simpatico di sempre.

