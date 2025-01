Mentre i fan aspettano con ansia la terza stagione dell’anime di One-Punch Man, il manga continua a stupire con battaglie epiche e rivelazioni sconvolgenti. L’attenzione si sposta questa volta su un’antagonista, Empty Void, che ha legami con il misterioso “Dio” introdotto durante l’arco di Garou. Nel capitolo 211 del manga, scopriamo che Void non è solo un servitore di Dio, ma un potenziale traditore con un piano audace per sconfiggerlo.

Il contesto: Dio e il potenziamento di Garou

Dopo la sconfitta dell’Associazione dei Mostri, il manga ha ampliato il suo universo, introducendo nuovi personaggi e minacce. Il misterioso Dio, che aveva potenziato Garou rendendolo uno degli avversari più temibili di Saitama, continua a influenzare gli eventi del mondo. Ora, un nuovo successore di Garou emerge sotto forma di Empty Void, il fondatore del villaggio ninja che ha dato origine a personaggi come Speed-o-Sound Sonic.

Void si presenta come una forza straordinariamente potente, superando molte delle minacce che i Guerrieri Z e persino Saitama hanno affrontato in passato. Tuttavia, la sua storia prende una piega inaspettata quando viene rivelato il suo piano segreto.

La rivelazione di Void: tradimento o redenzione?

Nel capitolo 211, durante una battaglia con l’eroe Blast, emerge un dettaglio sorprendente: Void sta pianificando di tradire Dio. Dopo aver assorbito il potere trapelato da Garou, Void ha riacquistato la propria autoconsapevolezza e ha deciso di utilizzare i poteri concessi da Dio per i suoi scopi. Secondo Blast, Void sta fingendo di essere sotto il controllo di Dio, ma il suo vero piano è il seguente:

Sconfiggere gli eroi e aumentare il numero di “Avatars”, ossia coloro che possono opporsi a Dio. Dividere il potere assorbito da Garou tra questi Avatars. Usare questo esercito potenziato per distruggere Dio, anche a costo della propria vita.

Questa rivelazione trasforma Void da semplice villain in un personaggio ambiguo, il cui obiettivo ultimo sembra essere la distruzione di una forza maligna superiore.

Perché Void rimane un nemico?

Nonostante il suo piano per sconfiggere Dio, Void continua a combattere contro gli eroi. Il suo odio per Blast e il resto degli eroi nasce dalla convinzione che siano responsabili di più danni che benefici per il mondo. Questo lo rende un avversario pericoloso non solo per Dio, ma anche per i protagonisti.

A differenza di Garou, che era principalmente un avversario fisico, Void si distingue per il suo intelletto strategico e la sua capacità di manipolare le situazioni a proprio vantaggio. È una minaccia che potrebbe superare anche i poteri schiaccianti di Saitama.

Il futuro di Void nell’anime

Purtroppo, i fan dovranno aspettare ancora a lungo per vedere Void in azione nell’anime. Con la terza stagione di One-Punch Man che si concentrerà probabilmente sul confronto con l’Associazione dei Mostri e su Garou, il debutto di Void nell’adattamento animato potrebbe richiedere anni. Tuttavia, il manga continua a costruire una narrativa avvincente, aumentando l’attesa per l’arrivo di queste nuove minacce sul piccolo schermo.

One-Punch Man sta dimostrando ancora una volta di essere più di una semplice parodia del genere shonen. Con personaggi complessi come Void e rivelazioni che sfidano le aspettative, il manga sta ridefinendo il suo universo e aggiungendo nuovi livelli di profondità.

Per i fan italiani, questa nuova saga rappresenta un’esplorazione affascinante del tema del potere e della moralità, offrendo un mix irresistibile di azione, dramma e intrighi. Non ci resta che continuare a seguire l’evoluzione di Void e vedere come il suo piano influenzerà l’intero universo di One-Punch Man.

Fonte Comic Book