One Piece: Eiichiro Oda svela una confessione toccante su Dragon Ball

Il mangaka di One Piece, Eiichiro Oda, conclude il progetto Dragon Ball Super Gallery con una splendida rielaborazione del volume 42 di Dragon Ball e lo fa con un messaggio straziante. Il progetto è iniziato nel 2021 come tributo speciale al manga. Per celebrare il 40° anniversario, 40 rinomati mangaka si sono uniti al progetto per ridisegnare la cover di un volume nei loro stili unici.

I mangaka di serie popolari come One Piece, Naruto, Bleach, Jujutsu Kaisen, Jojo, Hunter x Hunter e molti altri hanno reso omaggio a uno dei manga più influenti di tutti i tempi. Il manga di Akira Toriyama, Dragon Ball, ha influenzato diverse opere lanciate dopo e ha inciso il suo nome nella storia come uno dei migliori manga di tutti i tempi. Oda ammirava Toriyama fin dall’infanzia ed è stato fortemente influenzato da Dragon Ball. Inoltre, Oda è una delle poche persone a parlare di Toriyama nel suo necrologio pubblicato da Shonen Jump.

I commenti dell’autore sono condivisi sulla parte destra della copertina del volume. Eiichiro Oda afferma: “Ho acquistato il primo volume della serie manga Dragon Ball quando ero alle elementari, ma non ho acquistato il secondo volume! Ho sempre letto i capitoli tramite la rivista WSJ e quando è uscito il volume finale 42, sono andato in libreria e l’ho visto, ma non l’ho acquistato! Vi ringrazio per avermi dato questa opportunità di ridisegnarlo! E ora, vorrei poter acquistare questo volume mentre Toriyama-sensei è ancora vivo“.

Il volume 42 conclude la saga di Majin Bu. Nella versione di Oda, si vede Goku che saluta e ringrazia i fan, riecheggiando il sentimento originale di Toriyama. Sebbene lo stile artistico sia effettivamente diverso, il cambiamento principale è Robotoriyama (l’avatar di Toriyama) che pilota un disco volante al posto di Majin Bu, aggiungendo un tocco personale e significativo all’addio.

Dal 2021, è stata svelata una nuova copertina ogni mese sulla rivista V Jump, con ciascuna che mostrava l’interpretazione unica dell’artista partecipante dei personaggi e delle scene di Toriyama. Poiché il progetto Super Gallery è terminato, Shueisha ristamperà presto il manga di Dragon Ball con nuove copertine per commemorare il suo 40° anniversario. Il manga sarà disponibile in uno speciale cofanetto contenente tutti i 42 volumi, ognuno con due copertine: la versione originale di Akira Toriyama e una copertina alternativa illustrata da un altro mangaka. La data di uscita deve ancora essere annunciata, ma poiché il progetto è finalmente completato, dovrebbe essere rivelata tra qualche mese.

La morte di Akira Toriyama nel marzo 2024 ha rappresentato un duro colpo per l’industria dei manga e per i fan di Dragon Ball in tutto il mondo. La serie Super, all’epoca serializzata mensilmente su V Jump, è andata in pausa quest’anno ma in occasione del Jump Festa 2025 i fan hanno scoperto che il manga tornerà con un nuovo capitolo incentrato su Goten e Trunks.

