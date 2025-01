Danmachi stagione 5: ritardo incrementato per gli episodi finali

Ritardi per il finale di stagione di Danmachi

La quinta stagione di Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? (conosciuta dai fan italiani come Danmachi) sta affrontando un momento difficile. Dopo il suo ritorno tanto atteso questo autunno, l’anime si avvicinava al climax con la Goddess of Fertility Arc, ma i fan dovranno aspettare più del previsto per vedere gli episodi finali.

L’episodio 12, originariamente previsto per il 27 dicembre 2024, è stato rimandato a data da destinarsi a causa di problemi di produzione, come annunciato dagli account ufficiali della serie. Al posto dell’episodio regolare, questa settimana in Giappone andrà in onda un episodio speciale di recap. Non è ancora chiaro quando la serie riprenderà il suo corso, lasciando i fan in attesa per il tanto atteso finale.

Cosa sta succedendo in Danmachi Stagione 5?

La quinta stagione di Danmachi, basata sull’arco narrativo della Goddess of Fertility, è stata una delle più intense per Bell Cranel. Dopo le difficoltà estreme vissute nella stagione precedente, in cui Bell e Ryu hanno affrontato i pericoli più profondi del dungeon, questa stagione ha alzato la posta emotiva e fisica.

La dea Freya, incapace di conquistare l’amore di Bell, ha preso il controllo di Orario, manipolando i ricordi di tutti e cancellando ogni traccia del legame tra Bell e la Hestia Familia. Questo ha portato Bell a dubitare persino di sé stesso. Ogni giorno, l’intenso addestramento con la Freya Familia lo logora fisicamente, mentre le manipolazioni di Freya lo attanagliano mentalmente.

Tuttavia, con il climax della stagione, la situazione ha iniziato a cambiare. Bell, insieme a diverse altre Familias, si sta preparando per un nuovo War Game contro la Freya Familia, uno scontro decisivo che promette di essere il momento clou della stagione.

Come recuperare la Stagione 5 di Danmachi?

La stagione 5 di Danmachi è attualmente in corso ed era inizialmente prevista per un totale di 15 episodi. Con il ritardo degli ultimi episodi, i fan hanno più tempo per recuperare ciò che è stato trasmesso finora. La serie, insieme a tutte le stagioni precedenti, gli OVA e il film Arrow of the Orion, è disponibile in streaming su HIDIVE.

Se sei un fan italiano che desidera mettersi al passo, questo è il momento perfetto per iniziare o continuare il viaggio di Bell Cranel. Tra battaglie emozionanti, momenti di crescita personale e scontri epici con le più forti Familias di Orario, Danmachi rimane una serie imperdibile.

Cosa aspettarsi dal finale?

Con un ritardo indefinito per gli episodi finali, la quinta stagione di Danmachi lascia i fan in sospeso. Tuttavia, la promessa di un War Game epico e di un possibile confronto decisivo con Freya mantiene alta l’attesa. Mentre i fan aspettano ulteriori aggiornamenti, l’intera serie è ancora una volta pronta a ricordarci perché Danmachi è una delle saghe più apprezzate dagli appassionati di anime. Restiamo in attesa di una data di ripresa ufficiale per scoprire il destino di Bell e della sua familia.

