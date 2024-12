My Hero Academia: Vigilantes, primo sguardo a The Crawler e agli altri Vigilanti

Un nuovo capitolo nel mondo di My Hero Academia

Il 2025 sarà un anno straordinario per i fan di My Hero Academia. Mentre la serie principale si prepara all’ottava e ultima stagione, prevista per l’autunno, il prequel My Hero Academia: Vigilantes farà il suo debutto come anime nella primavera. Finalmente, i fan italiani potranno conoscere le storie di Koichi Haimawari (The Crawler), Pop Step e Knuckleduster, personaggi che esplorano una versione più cruda e meno strutturata della società degli eroi.

Chi sono gli eroi non autorizzati di Vigilantes?

Ambientato circa cinque anni prima degli eventi della serie principale, My Hero Academia: Vigilantes racconta di un periodo in cui gli eroi professionisti non erano ancora così diffusi. In questo contesto, molte aree del Giappone restano senza protezione, portando all’ascesa dei vigilanti, persone comuni che decidono di prendere in mano la giustizia al di fuori della legalità.

Il protagonista, Koichi Haimawari, non è il classico eroe. Con un semplice quirk che gli permette di scivolare su superfici, Koichi si accontenta di piccoli gesti di gentilezza, come raccogliere rifiuti e aiutare i vicini. Ma tutto cambia quando incontra Knuckleduster, un combattente brutale e misterioso che usa solo le sue mani per affrontare criminali e villain. Knuckleduster diventa il mentore di Koichi, trasformandolo in The Crawler e coinvolgendolo in scontri molto più pericolosi di quanto avesse immaginato.

Un’altra figura centrale è Pop Step, una giovane performer underground che utilizza il suo quirk per spettacoli di strada illegali. Sebbene sogni di diventare un’intrattenitrice, si ritrova presto coinvolta in una lotta contro minacce che vanno ben oltre la sua iniziale intenzione. Insieme, questo trio di vigilanti agisce dove gli eroi professionisti non arrivano, mostrando un lato più umano e improvvisato della lotta contro il crimine.

Quando arriva l’anime di My Hero Academia: Vigilantes?

Il debutto di My Hero Academia: Vigilantes è previsto per aprile 2025, come parte del calendario degli anime primaverili. L’adattamento è prodotto da Studio Bones, già responsabile della serie principale, e diretto da Kenichi Suzuki. Il team include anche Yosuke Kuroda per la sceneggiatura, Takahiko Yoshida per il design dei personaggi e Yuki Hayashi per la colonna sonora, garantendo un’esperienza di alta qualità che soddisferà sia i nuovi spettatori sia i fan di lunga data.

Anche se la data precisa non è ancora stata annunciata, i fan possono già prepararsi leggendo il manga originale, scritto da Hideyuki Furuhashi e illustrato da Betten Court, che conta oltre 120 capitoli e si trova nella libreria digitale di Shonen Jump, disponibile su Viz Media.

Perché dovresti guardare Vigilantes?

My Hero Academia: Vigilantes non è un semplice spinoff, ma un’aggiunta significativa all’universo di My Hero Academia. Racconta un periodo in cui la società degli eroi non era ancora pienamente sviluppata, mostrando un lato meno istituzionalizzato della lotta contro il crimine. È una storia di persone comuni che si trasformano in eroi, anche senza licenze o riconoscimenti ufficiali, spinti solo dal desiderio di proteggere chi è più vulnerabile.

Per i fan italiani che hanno amato le battaglie emozionanti e le dinamiche personali della serie principale, Vigilantesoffre una prospettiva nuova, arricchita da personaggi carismatici e temi più realistici. Prepariamoci a scoprire come The Crawler, Pop Step e Knuckleduster affrontano le loro sfide quando My Hero Academia: Vigilantes arriverà finalmente sui nostri schermi.

Fonte Comic book