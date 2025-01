Jujutsu Kaisen Vol. 29-30: la fine lascia un’altra domanda senza risposta

Un finale che divide i fan

Con l’uscita dei volumi 29 e 30 di Jujutsu Kaisen, la saga di Gege Akutami si conclude ufficialmente, portando con sé un mix di emozioni tra i fan. Mentre molte domande trovano risposta nell’epilogo di 16 pagine, alcune rimangono irrisolte, lasciando un senso di incompletezza. Tra queste, una delle più grandi questioni ancora aperte riguarda il personaggio di Yuta Okkotsu: chi è la sua misteriosa moglie?

Nonostante il manga abbia toccato temi importanti come il destino di Panda e il rapporto di Nobara con sua madre, non vengono fornite risposte definitive sul futuro personale di Yuta. Per un personaggio così centrale e amato, questa omissione ha generato un dibattito intenso tra i fan.

L’epilogo di Panda e il futuro del Clan Gojo

L’epilogo di Panda, ambientato nel 2080, offre uno sguardo al futuro lontano dopo gli eventi principali della serie. Dopo aver perso la sua funzione indipendente nel 2018 e diventato inattivo nel 2035, Panda viene conservato nel deposito della famiglia Gojo come oggetto speciale. Tuttavia, la sua coscienza rimane intatta, e occasionalmente si muove, dimostrando che è ancora “vivo” in qualche modo.

Durante una scena dell’epilogo, vediamo i nipoti di Yuta visitare Panda nel deposito. È qui che emerge la grande domanda: chi è la moglie di Yuta? Sebbene i bambini siano chiaramente suoi discendenti, il manga non fornisce alcuna indicazione su chi sia la madre dei suoi figli, lasciando i fan a speculare.

Yuta e Maki: un rapporto mai confermato

Una delle teorie più diffuse tra i fan è che Yuta abbia sposato Maki Zenin, una delle sue compagne di classe ai tempi della Jujutsu Tech. La loro chimica era già evidente nel film prequel Jujutsu Kaisen 0, in cui Panda nota come Maki abbia un debole per Yuta. Inoltre, il manga e varie illustrazioni ufficiali hanno spesso mostrato i due personaggi insieme, alimentando l’idea di un legame romantico.

Yuta e Maki condividono molte somiglianze, inclusa la loro forza, la determinazione e il rapporto con il mondo della stregoneria. Tuttavia, Gege Akutami non ha mai confermato esplicitamente una relazione tra i due. Sebbene i fan abbiano visto una possibile somiglianza tra i nipoti di Yuta e Maki, la mancanza di una risposta definitiva lascia questa relazione nel regno delle speculazioni.

Perché questa domanda rimane senza risposta?

L’omissione della moglie di Yuta potrebbe essere una scelta intenzionale da parte dell’autore. Akutami potrebbe aver voluto lasciare alcuni aspetti della storia aperti all’immaginazione dei lettori, un approccio che non è raro nei manga. Tuttavia, questa scelta ha diviso i fan: alcuni apprezzano il mistero, mentre altri trovano frustrante che un dettaglio così importante venga ignorato, soprattutto in un epilogo che avrebbe potuto chiudere tutti i punti della trama.

Un finale aperto, ma soddisfacente?

Nonostante la mancanza di risposte su Yuta, l’epilogo finale di Jujutsu Kaisen riesce a chiudere molte linee narrative lasciando un segno profondo. Per i fan italiani e internazionali, la storia di Yuta e Maki rimane un punto di discussione affascinante. La loro relazione potrebbe non essere stata esplicitamente confermata, ma i dettagli disseminati nel manga e nel film prequel lasciano intendere che potrebbe esserci stato qualcosa di speciale tra loro.

In ogni caso, il mistero della moglie di Yuta aggiunge un ulteriore livello di fascino a un personaggio già complesso e sfaccettato. Anche se non avremo mai una risposta definitiva, Jujutsu Kaisen continua a vivere nelle teorie e nelle discussioni dei fan, rendendo il suo impatto ancora più duraturo.

