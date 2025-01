Jujutsu Kaisen: l’epilogo mostra Nobara esaudire l’ultimo desiderio di Gojo

Il ritorno di Nobara nella battaglia finale

Nobara Kugisaki, uno dei membri principali del trio protagonista di Jujutsu Kaisen, ha avuto un percorso controverso nel manga. Dopo lo scontro con Mahito nel capitolo 124, in cui subisce un colpo quasi fatale, Nobara scompare per buona parte della trama. Nei capitoli successivi, il suo destino rimane incerto: viene portata d’urgenza a ricevere cure mediche da Arata Nitta, ma il manga lascia solo vaghi indizi sulla sua sopravvivenza. Per anni, i fan hanno speculato sul suo ritorno, soprattutto perché la sua morte non è mai stata confermata esplicitamente.

Il volume 30, che chiude la saga di Jujutsu Kaisen, non solo conferma il ritorno di Nobara durante la battaglia finale contro Sukuna, ma dedica anche parte dell’epilogo al suo percorso personale. Tra i vari momenti, spicca il suo impegno a rispettare l’ultimo desiderio di Satoru Gojo, il suo maestro.

L’ultimo desiderio di Gojo per Nobara

Gojo, noto per la sua cura verso i suoi studenti, lascia dietro di sé lettere per coloro che non riesce a incontrare prima della sua morte: Nobara e Megumi. Nella lettera indirizzata a Nobara, Gojo rivela di aver rintracciato sua madre, un dettaglio che il manga non aveva mai approfondito fino a questo punto. Sebbene Gojo fosse sempre stato più vicino a Megumi e Yuji, il gesto dimostra quanto si preoccupasse anche per Nobara, desiderando che facesse pace con il suo passato.

Nobara, tuttavia, non prende bene la notizia. Cresciuta dalla nonna materna, la ragazza non ha alcun legame affettivo con sua madre, che considera una figura distante e irresponsabile. Nonostante ciò, Nobara decide di rispettare l’ultimo desiderio di Gojo, convinta che ignorare il desiderio di un morto porti sfortuna. Questo incontro diventa l’occasione per esplorare il passato frammentario di Nobara, che finora aveva condiviso solo vaghi ricordi della sua infanzia.

L’incontro con la madre: un confronto inaspettato

Nell’epilogo, Nobara incontra finalmente sua madre, una donna che appare elegante e spensierata, quasi una versione più adulta della figlia. Sebbene la madre sembri felice di rivedere Nobara, questa non esita a mostrare il suo disprezzo, chiarendo che l’unico motivo per cui è lì è rispettare la volontà di Gojo. Il dialogo tra le due mette in luce la distanza emotiva che le separa. La madre, ex strega priva di talento, riconosce i propri fallimenti, ma Nobara sottolinea che non è stata la mancanza di capacità come strega a rendere sua madre una figura deludente, bensì l’incapacità di essere un buon genitore.

Nonostante la tensione, il confronto non sfocia in una riconciliazione. Tuttavia, per Nobara, questo incontro rappresenta un passo importante per chiudere una ferita emotiva che aveva sempre evitato di affrontare. Gojo aveva probabilmente intuito che un momento come questo avrebbe aiutato la giovane strega a lasciarsi alle spalle il passato e a trovare una maggiore serenità.

Un epilogo che arricchisce il personaggio di Nobara

L’incontro tra Nobara e sua madre aggiunge una nuova dimensione al personaggio. Sebbene il loro rapporto rimanga distante e conflittuale, Nobara riesce a voltare pagina senza lasciare questioni irrisolte. Questo epilogo mostra una Nobara più matura e consapevole, che affronta con coraggio le ombre del suo passato.

Per i fan italiani di Jujutsu Kaisen, questo momento rappresenta un toccante addio a uno dei personaggi più amati, offrendo un senso di chiusura non solo alla trama, ma anche alla crescita emotiva di Nobara. L’ultimo desiderio di Gojo, che ha sempre messo la felicità dei suoi studenti al primo posto, dimostra ancora una volta quanto fosse una figura insostituibile per il trio protagonista.

