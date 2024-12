Jujutsu Kaisen: l’epilogo rivela finalmente la madre di Nobara

Nobara Kugisaki e il suo ritorno controverso

Il ritorno di Nobara nella battaglia finale contro Sukuna è stato uno dei momenti più discussi di Jujutsu Kaisen. Dopo aver subito una ferita quasi fatale durante il suo scontro con Mahito, il personaggio era sparito dalla storia per ben quattro anni. Il manga, quando la menzionava, lasciava intendere che fosse morta, alimentando teorie e aspettative tra i fan. Tuttavia, Gege Akutami aveva altri piani: Nobara è stata l’asso nella manica contro Sukuna, grazie alla sua tecnica Resonance, capace di infliggere gravi danni utilizzando parti del corpo del bersaglio. Il suo intervento nella battaglia è cruciale per indebolire Sukuna, permettendo a Yuji e Megumi di dare il colpo finale.

Dopo la battaglia, Nobara riceve una lettera dal suo maestro, Satoru Gojo, in cui le viene rivelato il luogo in cui si trova sua madre. È un dettaglio che arriva inaspettatamente, dato che il manga non aveva mai menzionato la madre di Nobara fino a quel momento. Questo incontro, però, trova spazio nell’epilogo, pensato per chiudere alcuni capitoli emotivi lasciati in sospeso.

Nobara incontra la madre: un rapporto complesso

L’epilogo di 16 pagine del volume 30 di Jujutsu Kaisen dedica quattro pagine a ciascuno dei personaggi principali, tra cui Nobara. Nonostante le iniziali resistenze, Nobara decide di rispettare l’ultimo desiderio di Gojo e incontra la madre, una figura distante e irresponsabile che non vede da anni. Nobara, cresciuta dalla nonna materna che possedeva una certa energia maledetta, è chiaramente infastidita dall’idea di rivedere la madre. Tuttavia, accetta di organizzare un incontro.

L’incontro è freddo, almeno da parte di Nobara. La giovane strega, segnata da anni di battaglie e sacrifici, non nasconde il suo disprezzo per una madre che considera una fallita sia come genitore che come persona. La madre, invece, sembra accogliere l’incontro con un sorriso e un atteggiamento sereno, dichiarando di essere felice di sapere che sua figlia trova un po’ di felicità nonostante la vita brutale da strega.

Un confronto acceso e sorprendente

Durante il loro dialogo, Nobara sottolinea che il problema della madre non era la mancanza di talento come strega, ma come genitore. La madre, invece, cerca di ridurre la tensione, anche se ammette candidamente di non essere cambiata: continua a vivere un’esistenza irresponsabile, passando il tempo a sedurre uomini ricchi e a divertirsi senza pensieri.

Il momento culminante dell’incontro arriva quando Nobara introduce nella conversazione la sua nonna materna. L’arrivo della nonna, che aveva cresciuto Nobara, sconvolge completamente la madre, che reagisce con orrore. La nonna, descritta come severa e spaventosa, si prepara a un confronto diretto con la figlia, pronta a rinfacciarle i suoi errori e a rimetterla in riga. Nobara osserva la scena con una certa soddisfazione, trovando persino divertente vedere la madre affrontare le conseguenze del suo passato.

Nobara trova una chiusura, ma non una riconciliazione

L’incontro tra Nobara e sua madre non porta a una riconciliazione, e probabilmente non avrebbe mai potuto farlo. Tuttavia, offre a Nobara un senso di chiusura, permettendole di affrontare un capitolo doloroso della sua vita senza lasciare questioni irrisolte. Nonostante il loro rapporto resti distante, Nobara riesce a voltare pagina, libera dal peso emotivo che la madre rappresentava.

Questo epilogo aggiunge profondità al personaggio di Nobara, mostrando la sua forza non solo in battaglia, ma anche nel gestire le relazioni complicate della sua vita. Per i fan italiani, questa scena rappresenta un momento toccante che arricchisce il finale di Jujutsu Kaisen, dimostrando ancora una volta la capacità di Gege Akutami di intrecciare azione e introspezione emotiva in modo magistrale.

Fonte Comic Book