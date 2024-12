Bleach Regala ai fan un’inaspettata sorpresa Natalizia con Aizen

Aizen torna sotto i riflettori (anche a Natale)

Nel bel mezzo della Thousand-Year Blood War, Bleach ha deciso di fare un regalo speciale ai suoi fan per le festività natalizie, e chi meglio di Aizen, uno dei villain più iconici della saga, per essere il protagonista di questa sorpresa? Sebbene Yhwach e il suo esercito Wandenreich siano i principali nemici nella saga attuale, Aizen continua a giocare un ruolo fondamentale nella lotta della Soul Society, dimostrando che la sua influenza non è mai del tutto svanita.

Aizen, sconfitto da Ichigo Kurosaki anni fa, non ha perso il suo potere né il suo fascino. Nel terzo cour dell’adattamento anime, vediamo gli Shinigami costretti a chiedere il suo aiuto per affrontare i Quincy. Tuttavia, la Soul Society non abbassa mai la guardia nei suoi confronti: Aizen rimane confinato su una sedia sotto la sorveglianza del leader attuale, Shunsui Kyoraku. Anche senza l’uso di mani e gambe, Aizen si dimostra più pericoloso della maggior parte dei combattenti. Con l’avvicinarsi del finale della Blood War, cresce l’attesa per scoprire quale sarà il suo ruolo definitivo e come Ichigo reagirà alla sua riapparizione.

La sorpresa natalizia di Aizen

Studio Pierrot, per celebrare il ritorno di Bleach sul piccolo schermo, ha deciso di omaggiare i fan con un wallpaper speciale dedicato proprio ad Aizen. Visitando il sito ufficiale dell’anime, gli appassionati possono scaricare questa immagine unica, che mostra uno dei più grandi antagonisti della serie in una veste del tutto inedita: immerso nello spirito natalizio. Certo, è improbabile immaginare Aizen nei panni di Babbo Natale intento a consegnare regali, ma questo è probabilmente il massimo dell’ironia che i fan potevano aspettarsi.

Questo gesto è un chiaro riconoscimento del supporto fedele dei fan, che hanno aspettato anni per il ritorno della Soul Society e per la trasposizione di una delle saghe più amate del manga di Tite Kubo. Anche i fan italiani possono godere di questa piccola sorpresa, accedendo al sito ufficiale e scaricando il wallpaper come ricordo di questa stagione speciale.

Aizen sopravviverà alla Blood War?

Chi ha letto il manga già conosce il destino di Aizen, ma per chi segue solo l’anime, ci sono ancora molte sorprese in serbo. Con il terzo cour che si concluderà entro la fine di questo mese, restano ancora diversi episodi finali previsti per il 2025, che promettono di chiudere in grande stile la Thousand-Year Blood War. Come verrà rappresentata la conclusione della saga? E quale sarà il futuro di Aizen? Questi interrogativi tengono i fan col fiato sospeso.

Con un mix di nostalgia e attesa per i nuovi episodi, Bleach continua a mantenere viva la sua magia, regalando momenti emozionanti e sorprese anche fuori dallo schermo. Per chi vuole seguire ogni aggiornamento sulla saga e scoprire il destino della Soul Society e di Aizen, il viaggio è tutt’altro che concluso.

Fonte Comic book – Twitter