Jujutsu Kaisen: gli ultimi volumi sono in vendita (ma c’è un problema)

L’attesa è terminata: i volumi finali di Jujutsu Kaisen, il 29 e il 30, sono stati pubblicati contemporaneamente il 25 dicembre 2024 da Shueisha. Il manga, concluso a settembre, ha regalato ai fan una delle serie più amate degli ultimi anni, e questi volumi racchiudono i momenti finali dell’epica saga di Gege Akutami. Tuttavia, c’è un dettaglio da non trascurare: i volumi sono disponibili solo in giapponese.

Cosa troverai nei volumi 29 e 30?

Il volume 29, che comprende i capitoli 255-263, si concentra sullo scontro con Ryomen Sukuna nella sua forma dell’era Heian. La copertina è dedicata proprio a lui, uno dei personaggi più temuti della serie. Qui, la battaglia si complica con l’arrivo di due ex nemici, alleati inaspettati che si uniscono ai combattenti di Shinjuku. La loro mossa, però, non è casuale: Satoru Gojo, sempre un passo avanti, aveva pianificato questa strategia nel caso in cui fosse stato sconfitto. Al centro dell’azione c’è Yuta Okkotsu, che prende una decisione disperata, rischiando tutto, persino la propria umanità.

Il volume 30 comprende i capitoli 264-271 e rappresenta lo scontro finale con Sukuna. Yuji Itadori utilizza una tecnica suprema della stregoneria jujutsu, mostrando una sorprendente compassione verso il suo avversario. Ma Sukuna, come sempre, ha altri piani. Con i compagni ormai fuori gioco, Yuji affronta da solo il nemico, finché non ritrova due amici pronti a dargli il supporto necessario per la vittoria definitiva.

Questo volume include anche un epilogo speciale di 16 pagine, diviso in quattro sezioni, che esplora il destino di Yuko Ozawa, Panda, Nobara Kugisaki e Uraume. Tra le chicche extra, un’illustrazione che chiarisce una delle più grandi domande della serie: Wasuke Itadori, il nonno di Yuji, è l’incarnazione del fratello gemello di Sukuna. Questo dettaglio conferma che Sukuna non è lo zio diretto di Yuji, ma un lontano zio acquisito.

Come acquistare i volumi dall’Italia?

I volumi sono in vendita sul sito ufficiale di Shueisha al prezzo di 572 yen (circa 3,63 euro), ma i fan internazionali possono acquistarli anche su store come CDJapan, che effettua spedizioni rapide in tutto il mondo. Il costo base è di 520 yen, ma bisogna aggiungere tasse e spese di spedizione.

Al momento, i volumi sono disponibili solo in lingua giapponese. Le traduzioni in inglese e altre lingue arriveranno nei prossimi mesi. Tuttavia, per i fan che conoscono il giapponese o vogliono collezionare l’edizione originale, questa è un’occasione imperdibile.

Gli ultimi volumi di Jujutsu Kaisen offrono un finale intenso e rivelazioni emozionanti che chiudono in bellezza una delle serie manga più amate degli ultimi anni.

Fonte Comic Book –Twitter