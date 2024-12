Vigilante: My Hero Academia: annunciato l’anime in arrivo nel 2025

Vigilante: My Hero Academia farà finalmente il suo debutto sul piccolo schermo l’anno prossimo e i fan possono fin da subito dare un’occhiata a quello che dovranno aspettarsi di vedere dell’anime spin-off. L’anime di My Hero Academia giungerà al termine l’anno prossimo e per fortuna non si tratterà della fine della serie anime in generale, poiché uno degli spin-off più importanti riceverà il suo adattamento anime l’anno prossimo.

La serie spin-off speciale del manga principale di Kohei Horikoshi è ambientata cinque anni prima degli eventi della serie principale. My Hero Academia: Vigilantes include alcuni grandi momenti per i personaggi che aiutano a colmare alcune lacune della storia della serie principale My Hero Academia, e ora i fan potranno vedere tutto ciò sul piccolo schermo. La serie spin-off celebra questo annuncio con il primo trailer visibile in cima al presente articolo.

Scritto originariamente da Hideyuki Furuhashi con illustrazioni di Betten Court, Vigilantes è uno spin-off ufficiale ambientato anni prima degli eventi della serie principale di My Hero Academia. Come uno dei principali annunci rivelati da TOHO Animation durante il Jump Festa 2025 questo fine settimana in Giappone, il nuovo anime Vigilantes debutterà ad aprile come parte del programma anime della primavera 2025. La produzione dell’animazione sarà gestita da Studio Bones proprio come la serie principale di My Hero Academia.

Vigilantes segue il personaggio principale, Koichi Haimawari, un giovane aspirante eroe che aiuta il suo quartiere usando le sue abilità senza una licenza ufficiale da eroe. A differenza di molti degli eroi professionisti che vediamo operare nella serie principale, Koichi opera al di fuori del sistema principale e protegge il suo quartiere nei panni dell’eroe noto come “The Crawler”. Ma come nella serie principale, non passa molto tempo prima che Koichi finisca in circostanze molto più grandi di quanto si aspettasse quando ha iniziato a comportarsi come un eroe vigilante.

L’anime di Vigilantes è da sempre molto richiesto dai fan perché, sebbene sia effettivamente uno spin-off con una sua storia, in realtà ha alcuni grandi legami con gli eventi della serie principale. Questo spin-off, che funge da prequel di My Hero Academia, rivela come appariva il mondo degli eroi prima che Izuku Midoriya e gli altri personaggi iniziassero le loro promettenti carriere da studenti.

Il motivo principale per cui questa serie è importante è anche che fa ufficialmente parte del canone principale della serie shonen. C’è un arco narrativo particolare nello spin-off che colma alcune delle lacune del passato di Shota Aizawa, e questi momenti sono stati solo leggermente citati nelle stagioni successive della serie principale.

Fonte – Comicbook