Akira torna a splendere con una nuova edizione speciale 4k in arrivo per la primavera

Tra i giganti indiscussi del cinema d’animazione giapponese, Akira si colloca senza dubbio tra le opere più influenti e amate di tutti i tempi. Il capolavoro di Katsuhiro Otomo del 1988, ambientato in una neo-Tokyo cyberpunk, ha lasciato un segno indelebile nella cultura pop globale, ridefinendo i confini dell’animazione e della narrativa sci-fi. Ora, grazie a un’imperdibile edizione speciale in 4k, Akira è pronto a tornare nelle collezioni degli appassionati in una veste ancora più affascinante.

Un capolavoro restaurato in 4k: la steelbook di Akira

Con la sua animazione interamente disegnata a mano, Akira è un’opera che non solo regge il confronto con gli standard odierni, ma li supera per qualità artistica e attenzione ai dettagli. In un’epoca in cui l’intelligenza artificiale sta lentamente trovando spazio nell’industria dell’animazione, Akira resta un esempio senza tempo di ciò che si può ottenere con il talento umano e la dedizione.

L’edizione in 4k sarà contenuta in un’esclusiva steelbook rossa, decorata con un’immagine iconica di shotaro kaneda, il protagonista del film, seduto su un trono di macerie tecnologiche con la sua leggendaria moto alle spalle. Oltre al restauro in 4k, il disco includerà una serie di contenuti speciali per soddisfare i collezionisti e gli appassionati del film. ecco i dettagli:

akira sound making 2019 : un approfondimento sulla creazione della straordinaria colonna sonora.

: un approfondimento sulla creazione della straordinaria colonna sonora. akira sound clip by geinoh yamashirogumi : estratti audio originali.

: estratti audio originali. end credits (1988 theatrical release) : i titoli di coda della versione cinematografica originale.

: i titoli di coda della versione cinematografica originale. trailer collection : una raccolta di trailer con sottotitoli in inglese.

: una raccolta di trailer con sottotitoli in inglese. storyboard collection: un’analisi degli storyboard originali.

L’edizione 4k di Akira sarà disponibile a partire dal 4 marzo 2025. È già possibile preordinarla sul sito ufficiale di Crunchyroll a un prezzo scontato.

Il sogno (infinito?) di un adattamento live-action

Come spesso accade per i grandi successi dell’animazione, Hollywood ha da tempo messo gli occhi su Akira per un adattamento live-action. Il progetto, affidato al regista Taika Waititi (Thor: Ragnarok), è stato annunciato anni fa, ma finora non si è materializzato nulla di concreto.

L’ultimo aggiornamento risale a novembre 2023, quando waititi ha confermato di essere ancora al lavoro sul progetto, con l’intenzione di distinguersi dall’anime del 1988. Una delle principali differenze sarà la fedeltà al materiale originale: mentre otomo aveva tagliato ampie porzioni del manga a causa dei limiti di tempo cinematografici, waititi ha dichiarato di voler includere molte di quelle storyline escluse.

“Penso che chi ha amato il film dovrebbe leggere il manga,” ha spiegato waititi in un’intervista. “C’è molto di più nei libri rispetto a ciò che vediamo nel film.”

Akira: un capolavoro senza tempo

Con questa nuova edizione 4k, Akira riafferma la sua rilevanza nel panorama culturale moderno, ricordandoci il potere narrativo e visivo dell’animazione giapponese. Mentre aspettiamo il live-action, questa edizione restaurata rappresenta un’occasione imperdibile per rivivere una delle opere più influenti della storia dell’animazione. kaneda e tetsuo sono pronti a tornare, più brillanti che mai.

