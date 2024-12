TOHO Animation, già un gigante nell’industria dell’animazione giapponese, sta continuando la sua strategia di espansione acquisendo una partecipazione significativa in Studio Orange, noto per i successi come Beastars e Trigun Stampede. Questo investimento, annunciato il 17 dicembre 2024, potrebbe segnare un cambio di paradigma nel panorama produttivo dell’anime, consolidando il potere di TOHO e aprendo nuove opportunità (e potenziali rischi) per il settore.

TOHO e Studio Orange: una collaborazione strategica

L’acquisizione del 19,7% delle quote di Studio Orange rappresenta una mossa strategica mirata a rafforzare una delle case di produzione più innovative degli ultimi anni. Studio Orange ha guadagnato una reputazione per la sua capacità di combinare tecnologie di animazione CGI all’avanguardia con storie emotivamente coinvolgenti. L’approccio pionieristico dello studio è stato celebrato in progetti come Land of the Lustrous e Beastars, capaci di ridefinire le aspettative visive degli anime.

Secondo TOHO, l’investimento ha tre obiettivi principali: migliorare la qualità delle produzioni, espandere le operazioni di Studio Orange e potenziare le risorse umane, sia in Giappone che all’estero. Questa partnership rappresenta un’estensione naturale di una collaborazione già consolidata attraverso lavori congiunti come Trigun Stampede e Godzilla Singular Point. Se gestito correttamente, questo legame più stretto potrebbe portare Studio Orange a consolidarsi come uno dei leader mondiali nell’animazione CGI di alta qualità.

L’espansione di TOHO: una strategia olistica

L’acquisizione di Studio Orange non è un caso isolato. TOHO ha recentemente portato avanti una serie di investimenti strategici per rafforzare il proprio dominio nel settore. Tra questi, spicca l’acquisizione del 6,09% di CoMix Wave Films, lo studio responsabile di capolavori come Your Name, Weathering With You e Suzume. Inoltre, TOHO ha completato l’acquisizione di Science SARU, lo studio dietro anime innovativi come Devilman Crybaby, Ping Pong: The Animation e l’acclamato Dandadan.

Non si tratta solo di investimenti finanziari: TOHO mira a integrarsi più profondamente nella gestione, produzione e distribuzione di progetti anime, con l’obiettivo dichiarato di migliorare la qualità e ampliare il portafoglio di contenuti.

Nonostante l’apparente ottimismo, la strategia aggressiva di TOHO solleva alcune domande. La compagnia è nota per le sue politiche di copyright particolarmente rigide, specialmente in relazione al franchise di Godzilla. Questo ha già creato attriti con i fan e altre entità produttive. Inoltre, con l’acquisizione di distributori come GKIDS negli Stati Uniti, TOHO potrebbe ridurre ulteriormente la concorrenza nel settore della distribuzione internazionale degli anime.

Se da un lato la centralizzazione delle risorse potrebbe migliorare la qualità complessiva delle produzioni, dall’altro potrebbe soffocare la diversità creativa e le opportunità per gli studi indipendenti. Solo il tempo dirà se la strategia di TOHO rappresenterà un beneficio netto per l’industria o un passo verso una maggiore omogeneizzazione.

Con questa nuova acquisizione, TOHO sembra intenzionata a ridefinire il panorama degli anime, puntando su studio di talento come Studio Orange e Science SARU. Tuttavia, il potere crescente del gigante dell’intrattenimento solleva interrogativi sul futuro della creatività e dell’indipendenza nell’industria. L’unica certezza è che il 2025 sarà un anno cruciale per capire se questa espansione porterà a una nuova era dorata per l’animazione giapponese o a una sua eccessiva centralizzazione.

Fonte Comic Book