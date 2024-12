Spider-Man affronta Predator nel prossimo crossover Marvel-20th Century

Questo aprile, il più grande cacciatore della galassia continua a scatenare la violenza sull’Universo Marvel in PREDATOR VS SPIDER-MAN di Benjamin Percy e Marcelo Ferreira!

In PREDATOR VS WOLVERINE, i lettori hanno visto un unico Predator inseguire la più grande preda della Terra, la macchina assassina Wolverine, in una caccia lunga decenni. In PREDATOR VS BLACK PANTHER, gli Yautja hanno invaso il Wakanda e hanno quasi detronizzato il suo re. Questo aprile, lo scrittore Benjamin Percy si dedicherà all’icona più amata della Marvel insieme all’artista superstar Marcelo Ferreira in PREDATOR VS SPIDER-MAN!

Annunciato il mese scorso, PREDATOR VS SPIDER-MAN è l’ultima epopea in quattro numeri che contrappone il cacciatore più sanguinario della cultura pop ai supereroi Marvel. Nella serie farà il suo esordio un nuovo Predator chiamato “Skinner”, i cui modi brutali garantiscono che questa sarà una delle battaglie più viscerali nella storia di Spider-Man…

BERSAGLIO: SPIDER-MAN NELLA SERIE PIÙ CRUENTA DI PREDATOR!

Un’ondata di calore manda NYC in blackout e Spider-Man è di ronda mentre gli animi ribollono in tutta la città. Ma sotto le fognature e le metropolitane si nasconde una minaccia diversa da qualsiasi altra che Peter Parker abbia mai affrontato prima. Ecco a voi “Skinner”, un Predator senza onore e senza clan, solo assetato di sangue.

Percy ha presentato così la serie:

“Spider-Man è in cima alla lista dei desideri di ogni scrittore. Sono entusiasta e grato di aver avuto questa opportunità, mettendo l’amato tessiragnatele contro i più grandi cacciatori della galassia nella natura urbana di New York. È così divertente vivere nel mondo di Peter Parker e dare un tocco personale al suo rapporto con MJ, Jonah Jameson e (sì – oh, diamine, sì) Kraven. Marcelo Ferreira cattura benissimo il dinamismo visivo di Spidey e ci siamo divertiti molto a disegnare un Predator diverso da tutti gli altri. Questo Yautja, che chiameremo Skinner, non ha un codice o un clan. È il perfetto contraltare da incubo per l’ ottimista Parker”.