Amazing Spider-Man riparte con Joe Kelly, Pepe Larraz e John Romita Jr

Ad aprile AMAZING SPIDER-MAN entra in una nuova era, con un nuovo numero #1 e un “nuovo” team creativo. “Nuovo” tra virgolette perché ritroveremo il celebre sceneggiatore di AMAZING SPIDER-MAN e DEADPOOL Joe Kelly, che attualmente sta scrivendo la saga “Le 8 Morti di Spider-Man” insieme a Justina Ireland dal leggendario disegnatore di AMAZING SPIDER-MAN John Romita Jr. e da uno degli artisti contemporanei più acclamati del settore, Pepe Larraz, reduce dal suo lavoro esemplare su BLOOD HUNT e X-MEN.

Il nuovo AMAZING SPIDER-MAN offrirà la classica narrazione di Spidey con nuovi e audaci orizzonti per l’Uomo Ragno, il suo cast di supporto (tra cui il recentemente redento Norman Osborn e la nuova fidanzata di Peter, Shay) e i più grandi supercriminali di tutta la cultura pop.

La nuova serie vede Peter senza lavoro e alla ricerca di un impiego remunerativo, ma la sua ricerca di lavoro viene interrotta da un Rhino scatenato che è solo la punta di un sinistro iceberg. Quale grande Spider-Villain sta lavorando dietro le quinte armando altri Spider-Villain, tra cui uno che non vediamo da OLTRE SETTE ANNI?! Inoltre, cosa sta facendo Norman Osborn, privo di Goblin, in questi giorni?

An unemployed Peter Parker, a rampaging Rhino, and Spider-Villains we haven’t seen in over seven years?!? All the classic Spidey storytelling with all-new horizons. Learn more ⬇️ https://t.co/yUHxW5BHPa — Marvel Comics (@MarvelComicsHQ) December 19, 2024

Intervistato da Polygon, Joe Kelly ha spiegato:

“Anche se questo è un nuovo numero 1, non lo considero un reboot di per sé. Sto scrivendo il prossimo capitolo della storia di uno dei più grandi personaggi del mondo, avendo la fortuna di seguire le orme di chi mi ha preceduto. Detto questo, passo molto tempo a pensare a ciò che amo di Spider-Man e del suo cast, a quali storie hanno risuonato con me in diversi momenti della mia vita, e a come posso sintetizzare tutto questo in qualcosa che funzioni con ciò che è venuto prima, ma che esplori un nuovo terreno… Sento l’impulso di fare colpi audaci e inaspettati per vedere come Spider-Man affronta le palle curve a misura di Marvel. La pressione crea i diamanti”.

Pepe Larraz ha aggiunto

“La parte più importante di Spider-Man che ho voluto ritrarre con precisione è Peter. Naturalmente posso parlare di come disegnare una New York credibile, ho scattato centinaia di foto di dettagli della città come riferimento, o di come mi sono concentrato sul disegno del flusso dei movimenti e della velocità di Spidey in un modo più vicino all’animazione che ai fumetti. Ma credo che i fumetti di Spider-Man funzionino perché ci interessano Peter e il suo mondo, quindi questo è stato il mio obiettivo principale: Disegnare un Peter che si riconosce immediatamente e con cui ci si immedesima”.

L’editor Nick Lowe ha parlato della selezione del nuovo team creativo:

“Non pensavo che avremmo potuto avere Joe come scrittore regolare di AMAZING SPIDER-MAN. È sempre così impegnato con l’animazione, la televisione e i film, quindi di solito si limita a entrare e uscire dai fumetti. È per questo che l’abbiamo scelto per Le 8 morti di Spider-Man. Stava andando benissimo, quindi quando ci ha chiesto se volevamo prenderlo in considerazione come scrittore regolare, mi sono sentito come se avessi vinto alla lotteria. Se a questo aggiungiamo il talento magistrale e supersonico di Pepe Larraz, sappiamo di avere le carte in regola per un classico istantaneo. Poi quando John Romita Jr. ha accettato di rimanere… sono scoppiati i fuochi d’artificio. È meglio che vada a comprare qualche biglietto della lotteria!”.