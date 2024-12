Dandadan: il finale di stagione non adatta una scena iconica del manga

La prima stagione dell’anime di Dandadan si è appena conclusa, rivelando un importante colpo di scena che ha svelato ai fan quello che si nasconde dietro la Casa Maledetta. Oltre a questo l’anime ha annunciato la sua seconda stagione, che continuerà l’arco narrativo della Casa Maledetta. Si tratta del quarto arco narrativo e uno dei migliori archi del manga in generale. L’adattamento anime della serie è stato finora incredibile. Rispetto al manga, l’anime ha un tono notevolmente più leggero e momenti più buffi. Rende la serie più interessante ed entrambi i media hanno il loro fascino. Tuttavia, i fan che hanno seguito solo l’anime potrebbero non sapere che Dandadan ha alcuni dei migliori disegni su Shonen Jump+.

È incredibilmente dettagliato e visivamente accattivante, con diversi momenti horror inquietanti nel mix. Yukinobu Tatsu trae ispirazione dal famoso mangaka horror Junji Ito ed è possibile notarlo nelle scene inquietanti che riflettono le somiglianze. Dandadan ha diversi momenti horror, incluso quello in cui Jiji e Okarun rompono un muro all’interno della casa per scoprire una stanza segreta. Questo momento è cruciale perché finalmente permette ai fan di rendersi conto che l’ipotesi iniziale di Momo era sbagliata. I ragazzi si trovano ad affrontare qualcosa di molto più oscuro e pericoloso. Questa scena avrebbe potuto essere il momento clou dell’episodio finale, ma lo studio di animazione Science SARU non lo ha adattato come avremmo sperato.

Mentre Jiji e Okarun fanno solo un piccolo buco nel muro, Yukinobu Tatsu condivide uno sguardo dettagliato all’interno della stanza segreta della casa maledetta. Nell’ultimo riquadro del capitolo 33, si vedono innumerevoli talismani. Alcuni di questi sembrano persino macchiati di sangue. L’altezza della stanza sembra infinita e c’è un’atmosfera inquietante. Con una sola occhiata, si può capire che qualcosa di orribile deve essere successo.

Tuttavia, l’anime mostra prima uno scorcio dall’esterno e i talismani sono incisi all’interno del muro. C’è un distinto suono ululante che rende il posto più inquietante. Tuttavia, questa scena è ancora notevolmente carente rispetto al manga. I colori nell’anime sono molto neutri e non ricreano l’atmosfera orribile e minacciosa del manga. Alla fine dell’episodio, vediamo l’interno della stanza, che di nuovo sembra insipido e non abbastanza grintoso come nel manga.

Inoltre, mancano i dettagli grintosi, il che non rende l’aspetto abbastanza orribile. Le scene sono confuse nel manga e molto probabilmente sarebbe stato meglio se l’interno della stanza fosse stato rivelato prima, come nel manga.

Fonte – Comicbook