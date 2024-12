Dandadan: annunciata la seconda stagione dell’anime

Il debutto di Dandadan su Netflix è senza dubbio quello più importante non solo della stagione ma dell’intero anno e recentemente ha rilasciato il suo ultimo episodio insieme a entusiasmanti novità sulla seconda stagione. L’esplosiva prima stagione di Dandadan ha lasciato i fan desiderosi di altro e, fortunatamente, la serie ha appena confermato che la seconda stagione arriverà nel 2025.

L’account X ufficiale di Shonen Jump+ e il sito Web ufficiale dell’anime hanno confermato che la seconda stagione di Dandadan uscirà a luglio 2025. Una data di uscita ufficiale deve ancora essere rivelata. Detto questo, l’annuncio ufficiale è accompagnato da una nuova e sorprendente visual che vede Okarun, Momo, Turbo Granny e Jiji, che anticipa l’intenso arco narrativo di Cursed House che arriverà nella seconda stagione.

Nonostante le fughe di notizie prima della sua uscita, Dandadan ha preso d’assalto fan e critici con la sua straordinaria e colorata animazione di Science SARU, i suoi episodi emozionanti e pieni di azione e la sua accattivante opening che i fan non sono riusciti a togliersi dalla testa per settimane. Oltre alla sua commedia anticonformista, la serie ha anche dimostrato di essere sorprendentemente sentita come si è visto con la storia di Acrobatic Silky.

Detto questo, il meglio della serie deve ancora arrivare con la prima stagione, che ha solo presentato ai fan tutto il cast principale. Sebbene un po’ banale in confronto, la prima stagione con il finale ha lanciato il quarto arco narrativo della serie. Come si vede nella nuova visual, la prossima stagione probabilmente approfondirà il segreto della casa maledetta di Jiji. Anche se potrebbero volerci alcuni mesi prima che Dandadan ritorni, l’episodio 12 ha praticamente spianato la strada a un inizio emozionante della seconda stagione.

Nonostante il finale della prima stagione si concluda con un inevitabile cliffhanger, i fan sono emozionati per l’arco narrativo più sostanzioso che arriverà nell’estate del 2025. Combinando questo clamore con l’eccitazione per il Jump Festa 2025 in programma tra il 21 e il 22 dicembre, in cui Dandadan sarà presente per ulteriori annunci, per i fan si tratterà di un fine settimana allettante dato che ci saranno aggiornamenti importanti su tantissime serie di spessore.

