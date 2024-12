Tra le uscite DC targate Panini del 19 dicembre 2024 troviamo uno speciale numero di Batman che contiene il 150° numero originale e una storia che funge da prologo al prossimo evento Absolute Power.

Inoltre tornano in una nuova edizione le Strange Adventures di Tom King (mentre prosegue anche la sua gestione di Wonder Woman) e di alcuni classici Elseworlds con protagonista la Justice League e si conclude F.B.P., la serie disegnata da Alberto Ponticelli dedicata al Federal Bureau of Physics.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite DC Panini del 19 dicembre 2024.

Le uscite DC Panini del 19 dicembre 2024

Superman 16

Superman 69

5,00 €

Contiene: Superman (2023) #12, Action Comics (1938) #1058/1059 (II)

È un uccello? È un aereo? No, è Lex Luthor!

Scende in campo la Supercorp e l’Uomo d’Acciaio fa la sua scelta!

Superman e il suo ex arcinemico fianco a fianco per salvare Metropolis!

Il gran finale della saga di Graft e Pharm… con ospite a sorpresa!

Batman/Superman: I Migliori del Mondo 23

Batman/Superman 54

3,00 €

Contiene: Batman/Superman: World’s Finest (2022) #23

Per Batman e Superman il tempo nel mondo di Kingdom Come sta per scadere!

David Sikela è ormai caduto sotto l’incantesimo di Gog e si prepara a radunare gli eroi per la grande ascensione.

Impedire a Boy Thunder di diventare Magog non basta più per i Migliori del mondo…

…dovranno anche salvare l’intero Multiverso!

Batman 109

5,00 €

Contiene: Batman (2016) #150

Un numero celebrativo con illustrazioni del leggendario Denys Cowan (The Question) e del disegnatore regolare Jorge Jiménez!

Quando un ladro di basso profilo scopre la vera identità di Batman, diventa l’uomo più pericoloso di Gotham City!

Riuscirà il Pipistrello a fermarlo prima che sia troppo tardi? E soprattutto, vuole davvero farlo?

Inoltre, una storia d’appendice collegata al prossimo evento Absolute Power, con Batman e Catwoman contro Amanda Waller!

Batman e Robin 9

DC Select 25

3,00 €

Contiene: Batman and Robin (2023) #9

Il Cavaliere Oscuro e il suo temibile avversario Man-Bat, ormai in preda a un delirio di onnipotenza, stanno per dare inizio a una battaglia per capire chi diventerà il vero salvatore di Gotham City!

Da che parte staranno gli abitanti di questa tetra metropoli? Ve lo racconta Joshua Williamson in una storia disegnata da Nikola Čižmešija e Simone Di Meo!

Nel frattempo, Flatline e Robin continuano a indagare per capire se la preside della Gotham City High School sia davvero Shush…

…ma Damian Wayne non sa che la sua alleata Nika gli nasconde qualcosa!

Wonder Woman 10

Wonder Woman 57

3,00 €

Contiene: Wonder Woman (2023) #10

La gatta mostra gli artigli! Cheetah fa il suo ritorno proprio mentre il Sovrano lancia l’attacco definitivo a Wonder Woman!

Le tre Wonder Girl hanno promesso a Diana di non partecipare allo scontro, ma le eroine obbedienti raramente fanno la storia…

Ora la domanda è: riusciranno ad arrivare da lei prima che sia troppo tardi?

Nel frattempo, Trinity prende il volo, letteralmente.

Lanterna Verde di Geoff Johns 27

4,90 €

Contiene: Green Lantern (2005) #67, Green Lantern: Emerald Warriors (2010) #10, War of the Green Lanterns: Aftermath (2011) #1/2

Il gran finale dello storico evento cosmico La Guerra delle Lanterne Verdi!

Dotate di anelli del tutto differenti dai loro, le Lanterne Verdi terrestri sono l’ultima speranza per fermare il Guardiano dell’Universo rinnegato e il suo folle piano.

La battaglia contro Krona richiederà sacrifici imprevisti e cambierà ogni cosa per il Corpo delle Lanterne Verdi!

Cosa accadrà a Hal Jordan? E quale inatteso nemico riceverà un anello verde?

Blue Beetle 2

L’Apice del Successo

DC Collection

18,00 €

Contiene: Blue Beetle (2023) #7/11

Jaime è partito alla ricerca di Ted Kord, ma niente paura: c’è l’inimitabile Booster Gold a dargli una mano!

La cinica Victoria sta lavorando a un progetto segreto: rimpiazzare Blue Beetle…

Nitida, la nuova alleata di Jaime, si trova in grave pericolo e sembra che nessuno possa aiutarla!

Nel frattempo, il rapporto con Khaji Da è a un punto di svolta: il loro legame ne uscirà più forte o a pezzi?

Catwoman: Vite Sospese

DC Evergreen

34,00 €

Contiene: Catwoman (1993) #1/13

Selina Kyle conduce una doppia vita. Di giorno è una componente di spicco dell’alta società di Gotham City, mentre di notte indossa i panni della ladra Catwoman.

Nella città di Batman gli equilibri sono cambiati: a dominare la scena è Bane, il killer che ha spezzato la schiena di Bruce Wayne.

Cosa significa questo per la Felina Fatale? E se le azioni del super criminale la spingessero a diventare… un’eroina?

Jo Duffy, Chuck Dixon e Jim Balent firmano una storia indimenticabile che negli anni Novanta cambiò per sempre la Felina Fatale e il suo mondo!

JLA Di Mark Waid 2

Terror Incognita

DC Evergreen

29,00 €

Contiene: JLA (1997) #50/60

Secondo e ultimo volume per l’acclamata gestione di Mark Waid (Flash) sulle pagine di JLA!

Qualcosa ha separato i nostri eroi dai loro alter ego: Superman e Clark Kent, Batman e Bruce Wayne e tutti gli altri sono ora entità distinte!

In tutto il mondo i sogni stanno diventando realtà, compresi quelli dei membri della Justice League!

Vecchi nemici tornano all’attacco della Terra e la squadra non sembra riuscire ad arginarli!

New Teen Titans di Wolfman e Pérez 14

L’Erede di Sangue

39,00 €

Contiene: New Teen Titans (1984) #41/49, Infinity, Inc. (1984) #45, New Teen Titans Annual (1985) #4, Secret Origins (1986) #13, Secret Origins Annual (1987) #3

I Titans devono combattere contro alcuni dei loro più potenti avversari: Gizmo, Disruptor… e Tritan?!

Scopriamo quali minacce attendono il gruppo quando un misterioso straniero invade e influenza… i loro sogni!

Un nuovo sguardo alle origini di Nightwing!

George Pérez torna al fianco di Marv Wolfman insieme a un gruppo di incredibili artisti!

Supergirl e la Legione dei Super-Eroi

DC Library

40,00 €

Contiene: Legion of Super-Heroes (2005) #6, #9, #11, #13/15, Supergirl and the Legion of Super-Heroes (2005) #16/30

I Pianeti Uniti devono riprendere il controllo della galassia devastata dall’attacco di Praetor Lemnos, e il modo migliore per farlo è quello di inglobare la Legione dei Super-Eroi all’interno del governo.

Ancora scossi emotivamente e finanziariamente dalla battaglia appena sostenuta, Cosmic Boy e compagni sono chiamati a decidere del loro futuro.

Ma soprattutto: cosa ci fa Supergirl nel XXXI secolo? E cosa stanno tramando questa volta i Dominator?

Mark Waid (Flash) e Barry Kitson (Azrael) continuano nella loro esplorazione del futuro dell’Universo DC!

Strange Adventures di Tom King

43,00 €

Contiene: Strange Adventures (2020) #1/12

Il ritorno dell’eroe di Rann!

Adam Strange è famoso in tutta la galassia per il suo coraggio e il suo onore. Dopo aver condotto la sua patria adottiva alla vittoria in una grande guerra planetaria, Adam e sua moglie Alanna si ritirano sulla Terra, dove vengono accolti tra gli applausi.

Ma non tutto è come sembra, perché le decisioni prese da Adam durante le battaglie su Rann tornano a perseguitare la sua famiglia e a minacciare l’intero Universo DC.

L’edizione completa del capolavoro di Tom King, Mitch Gerads, Evan “Doc” Shaner ricca di extra mai visti!

DC Elseworlds: Justice League 1

DC Evergreen

41,00 €

Contiene: Contiene: Elseworld’s Finest (1997) #1/2, Elseworld’s Finest: Supergirl & Batgirl (1998) #1, Justice Riders (1997) #1, League of Justice (1996) #1/2, Titans: Scissors, Paper, Stone (1997) #1, Wonder Woman: Amazonia (1998) #1

Prosegue la raccolta degli Elseworld in una serie di volumi cartonati!

La Justice League come non l’avete mai vista!

Batman e Superman in veste pulp, la League of Justice impegnata a combattere il malvagio stregone Luithorr e i Justice Riders intenti a scontrarsi con il pericoloso barone Lord, sono solo alcune delle avventure che troverete in questo volume!

I nomi più celebri del fumetto americano rielaborano il mito della Justice League!

Batman: Li’l Gotham

DC Deluxe

32,00 €

Contiene: Batman: Li’l Gotham (2013) #1/12

A Gotham combattere il crimine e festeggiare sono attività che vanno di pari passo!

Accompagnati da tutti i loro fantastici amici, Batman e Robin affrontano il Pinguino, Joker, Mr. Freeze e molti altri durante Halloween, il Giorno del Ringraziamento e Natale.

Derek Fridolfs (Batman: Arkham City) e Dustin Nguyen (Robin e Batman) danno vita alla Gotham più dolce che abbiate mai visto!

Una lettura per tutte le età!

The Twilight Children

DC Black Label Library

19,00 €

Contiene: The Twilight Children (2015) #1/4

Sta succedendo qualcosa di strano in un piccolo villaggio sul mare: strane sfere luminose appaiono e scompaiono senza lasciare traccia.

Ma quel che è peggio è ciò che causano: tra bambini accecati e intere famiglie scomparse, tutto il paese sembra subirne un effetto sulla psiche, con acredini e passioni all’ennesima potenza.

Tra scienziati e agenzie segrete, nessuno sembra in grado di carpirne il segreto… soprattutto quando una giovane bellissima donna appare dal nulla!

L’ultima grande opera illustrata da Darwyn Cooke (The New Frontier) su testi di Gilbert Hernandez (Love and Rockets), una storia di realismo magico che vi rimarrà nel cuore!

F.B.P 4

La Fine dei Tempi

DC Black Label Hits

14,00 €

Contiene: F.B.P. (2013) #20/24

L’ultima speranza dell’umanità è il Progetto Audeamus di Lance Blackwood, un ultimo tentativo di aprire un varco tra le dimensioni e ripristinare le leggi della fisica in un universo sempre più caotico.

Gli agenti dell’F.B.P. Adam Hardy, Rosa Reyes e Cicero DeLuca devono spingersi oltre i confini di ciò che credevano possibile…

…e più lo faranno, più iniziano a sospettare che le intenzioni di Blackwood non siano così altruistiche come sembrano.

Simon Oliver e Alberto Ponticelli concludono la serie ambientata in un mondo in cui la fisica è il pane quotidiano!

Ex Machina 2

Dc Black Label Deluxe

32,00 €

Contiene: Ex Machina (2004) #12/20, Ex Machina Special (2006) #1/2

Mitchell Hundred è stato il primo supereroe della storia: era la Grande Macchina, con il potere di impartire ordini ai congegni meccanici ed elettronici.

Ma quel tempo è ormai lontano. Ora Mitchell non vola più su New York con il suo jetpack, dal momento che è diventato il suo sindaco.

Ma alcuni vecchi nemici della Grande Macchina stanno per a bussare alla sua porta… assieme ai nuovi, molto più pericolosi!

Da Brian K. Vaughan, scrittore di Y: The Last Man, Tony Harris e Chris Sprouse, il secondo volume di uno dei capolavori più provocatori degli anni 2000.

Trillium

Dc Black Label Deluxe

28,00 €

Contiene: Trillium (2013) #1/8

Anno 3797. Nika Tensmith è una scienziata in fuga da un virus senziente che minaccia di spazzare via l’umanità. È alla ricerca di un fiore chiamato Trillium, capace di curare la piaga.

Anno 1921. William Pike è un soldato e un esploratore alla ricerca di un favoloso tempio Inca, nel tentativo di dare nuovamente senso alla propria vita.

Le loro vite si intrecceranno, portandoli a scoprire un segreto che potrebbe salvare o distruggere l’esistenza.

Una toccante storia d’amore scritta e illustrata dal premio Eisner Jeff Lemire.