Bleach TYBW: svelata la data di uscita del finale della terza parte

La terza parte dell’anime di Bleach: La Guerra dei Mille Anni è senza dubbio uno degli anime più grandi dell’anno. La stagione esplora l’intenso conflitto tra i Mietitori di Anime e i Quincy. Yhwach riesce ad arrivare al Soul King Palace, che è presto seguito da una serie di tragici eventi. La parte 3 presenta le lotte interiori e i momenti chiave di diversi personaggi. La stagione include anche diverse rivelazioni di Bankai, tra cui quelle dei Capitani di squadra. L’anime di Bleach è andato in onda dal 2004 al 2017, terminando bruscamente prima dell’arco finale. L’adattamento anime dell’arco finale è stato annunciato nel 2020 durante una trasmissione in live per il “Bleach 20th Anniversary Project & Tite Kubo New Project Presentation“.

L’arco finale sarà diviso in quattro parti e ciascuna sta andando in onda ogni anno. La Guerra dei Mille Anni ha debuttato nel 2022, ricevendo elogi per la sua splendida animazione. L’arco finale nell’anime ha diversi momenti originali, quindi mai visti nel manga, il che è una gioia per i fan. Secondo l’account ufficiale dell’anime di Bleach, la Parte 3 terminerà il 28 dicembre. Tuttavia, l’anime trasmetterà due episodi consecutivi con uno speciale di un’ora. Ogni parte di Bleach: La Guerra dei Mille Anni era inizialmente con un totale di 13 episodi. Tuttavia, questa volta, andrà in onda un episodio extra insieme all’episodio 39.

La terza parte dell’anime di Bleach: La Guerra dei Mille Anni è ufficialmente in streaming su Disney+ a livello internazionale. Questo vuol dire che tutti gli episodi di Bleach: La Guerra dei Mille Anni, non sono disponibili su Crunchyroll, ma è possibile trovare l’anime del 2004 sulla piattaforma.

L’ultimo episodio 37, intitolato “Shadows Gone”, si concentra sulla storia passata di Shunsui mentre scopriamo la sua relazione con Nanao. Lei è sua nipote, figlia del fratello maggiore. Sua madre era un membro del Clan Ise, un clan di sacerdoti shintoisti che supervisionavano e portavano a termine rituali e riti. La Guerra dei Mille Anni è stato coerente con i programmi di rilascio, trasmettendo nuove stagioni ogni anno dal 2022. Quindi, possiamo aspettarci un annuncio della Parte 4 dopo che la stagione in corso avrà completato la sua trasmissione.

Fonte – Comicbook