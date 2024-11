L’amore di Crunchyroll per gli anime continua a crescere e questo Halloween i fan hanno ricevuto un regalo speciale, anche se non a tema: il film Haikyu: The Dumpster Battle, tra le migliori uscite anime del 2024, è ora disponibile in streaming. La piattaforma ha lanciato ufficialmente la pellicola il 31 ottobre, dando a tutti la possibilità di rivivere una delle rivalità più iconiche di Haikyu.

Come e quando vedere Haikyu: The Dumpster Battle

Per gli appassionati di Haikyu, il film è disponibile su Crunchyroll dal 31 ottobre alle 17:00 PST. Questo lancio copre un vasto pubblico: l’accesso è disponibile in Italia, Nord America, America Centrale e Meridionale, Europa (esclusa la Francia), Africa (esclusa l’Africa del Sud), Oceania, Medio Oriente e la regione CIS. Il film è offerto con sottotitoli in diverse lingue, compreso l’italiano. Questo è un vantaggio per i fan della versione doppiata, che spesso è difficile da trovare online al di fuori di eventi speciali.

Un successo stellare in Giappone e non solo

Haikyu: The Dumpster Battle ha esordito in Giappone lo scorso 16 febbraio e ha rapidamente conquistato il pubblico, diventando uno dei film con maggiori incassi dell’anno grazie ai suoi oltre 10 miliardi di yen guadagnati. Crunchyroll ha notato questo successo, e per accontentare i fan di tutto il mondo, ha trasmesso il film anche nei cinema italiani, riscuotendo un buon successo. Ora, con il rilascio in streaming, la piattaforma offre un’esperienza ancora più accessibile per chi ha atteso il momento di godersi la visione da casa.

Cosa aspettarsi da Haikyu: The Dumpster Battle?

Il film segue il canone della serie anime e porta i fan a vivere una sfida emozionante tra i giocatori del Karasuno e i rivali del Nekoma High School nel tanto atteso scontro di Spring Nationals. Dopo molte sessioni di allenamento, Hinata e Kozume si ritrovano finalmente in una sfida ufficiale. La narrazione è arricchita da una qualità visiva eccezionale: animazioni impeccabili, ritmo coinvolgente e un doppiaggio curato rendono questo film una vera perla.

Non mancano azione, momenti comici e flashback emozionanti che ampliano il mondo di Haikyu. Per gli appassionati, The Dumpster Battle è un’opera che non delude, offrendo momenti di intensità e spettacolarità, rendendo omaggio alla passione e alla crescita dei personaggi. Con l’approdo su Crunchyroll, i fan possono finalmente tuffarsi nel cuore pulsante di questa sfida epica.

Fonte Comic Book