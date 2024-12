L’episodio 11 di Dandadan, intitolato “First Love”, ha catturato l’attenzione degli appassionati non solo per il suo mix di emozioni e humor surreale, ma anche per una scelta musicale audace che arricchisce una delle sequenze più dinamiche della serie. Mentre Okarun insegue Taro, il manichino anatomico posseduto, per recuperare uno dei suoi preziosi Kintama, la scena viene impreziosita da un remix moderno della celebre “William Tell Overture” di Gioachino Rossini. Questo dettaglio, apparentemente inaspettato, celebra il tono stravagante e ironico che rende l’anime unico nel panorama contemporaneo.

L’inseguimento epico tra tetti e musica classica

Mentre Taro fugge a tutta velocità, Okarun si prepara a lanciarsi all’inseguimento con i poteri di Turbo Granny. L’azione si intensifica e, come un colpo di scena perfettamente orchestrato, la colonna sonora prende vita con una versione remixata della “William Tell Overture”. Questo classico della musica classica e celebre in contesti come The Lone Ranger e I Flintstones, si adatta sorprendentemente bene al ritmo incalzante della scena, portando lo spettatore a un livello di coinvolgimento totale.

Non è la prima volta che Dandadan utilizza questo pezzo iconico. I fan più attenti ricorderanno il suo utilizzo nell’episodio 4, durante l’esilarante fuga di Okarun e Momo dal gigantesco Earthbound Crab. In quell’occasione, il remix di “William Tell Overture”, intitolato “william hell overture” e realizzato da Kensuke Ushio, accompagnava il folle inseguimento con un mix di ottoni e ritmi elettronici. Anche in questo episodio, la scelta musicale si dimostra vincente, sposandosi perfettamente con il tono eccentrico e surreale della serie.

Un omaggio alla cultura pop giapponese e globale

Il remix della “William Tell Overture” riflette l’attenzione di Dandadan ai dettagli e il suo amore per i riferimenti culturali. Non è raro che la serie faccia omaggi ad altre opere iconiche: dai rimandi ad anime come Attack on Titan e Star Wars fino a richiami più sottili a pubblicità vintage giapponesi degli anni ’80. Questo approccio, che mescola azione, humor e riferimenti globali, conferisce a Dandadan un’identità distintiva, che lo separa dalla miriade di titoli contemporanei.

La scelta musicale di Ushio, già noto per le sue collaborazioni in anime come Devilman Crybaby e A Silent Voice, si sposa alla perfezione con l’estetica unica dell’anime, trasformando ogni inseguimento in un’esperienza coinvolgente che unisce tensione e comicità.

Il futuro di Dandadan

Con l’episodio 11, siamo ormai giunti alla penultima puntata della prima stagione. La conclusione, prevista per il prossimo episodio, ha già lasciato i fan desiderosi di nuovi sviluppi nella bizzarra avventura di Momo e Okarun. Nonostante una seconda stagione non sia stata ancora ufficialmente annunciata, il successo riscosso su piattaforme come Crunchyroll e Netflix rende quasi inevitabile il ritorno della serie.

Se Dandadan ha dimostrato qualcosa, è che l’anime non ha paura di osare, mescolando generi e stili per offrire un’esperienza unica. E con episodi che includono inseguimenti folli accompagnati da capolavori della musica classica, è chiaro che questa serie ha ancora molto da offrire.

Fonte Comic Book