Jujutsu Kaisen: il fenomeno Juju Stroll è canon?

Tra le tante sfaccettature che rendono Jujutsu Kaisen un’opera amata e discussa, spicca il peculiare segmento post-credit chiamato “Juju Stroll”. Questi brevi sketch, spesso comici e assurdi, hanno conquistato i fan per la loro capacità di bilanciare il tono cupo e drammatico della serie principale. Tuttavia, la domanda che molti si pongono è: Juju Stroll è effettivamente canon? Pur essendo supervisionati da Gege Akutami, creatore del manga, questi segmenti sono oggetto di dibattito tra i fan riguardo al loro ruolo all’interno dell’universo narrativo.

Cosa rende Juju Stroll così speciale?

Inseriti come post-credit in ogni episodio della prima stagione, i “Juju Stroll” offrono momenti di puro slice-of-life. Pur non influendo direttamente sulla trama principale, arricchiscono i personaggi e offrono ai fan un’occasione per respirare dopo gli eventi intensi della serie. La loro importanza narrativa è evidente: presentano relazioni più leggere tra i protagonisti e permettono uno sviluppo più intimo dei legami tra i personaggi.

Uno degli esempi migliori è la scena in cui Megumi viene “abbordato” da una donna, provocando l’ilarità dei suoi compagni. Itadori, Kugisaki e persino Gojo cercano di imbarazzarlo con interazioni volutamente ridicole, mostrando un lato umano del gruppo che raramente emerge durante le battaglie. Altri segmenti, come quello in cui i compagni di Itadori commemorano il loro amico con un piatto di gnocchi credendolo morto, aggiungono un tocco emotivo alla narrazione, amplificando l’impatto delle scene drammatiche successive.

Juju Stroll è canon?

La questione del “canon” dei “Juju Stroll” ha diviso i fan. Nel manga, Gege Akutami include segmenti slice-of-life alla fine di ogni capitolo, ma questi non sono etichettati come “Juju Stroll”. L’anime, prodotto da MAPPA, ha creato questi sketch come adattamenti originali, supervisionati da Akutami stesso, che ha fornito storyboard inediti per la loro realizzazione.

Da un lato, alcuni fan sostengono che questi segmenti non possano essere considerati canon perché non fanno parte della narrazione principale e perché il loro tono umoristico si discosta dal mood prevalente della serie. Dall’altro, il coinvolgimento diretto di Akutami rafforza l’idea che Juju Stroll sia comunque parte dell’universo di Jujutsu Kaisen, anche se con un tono volutamente più leggero.

Un altro elemento di discussione è l’impatto che queste scene hanno sulla percezione dei personaggi. Per esempio, vedere i villain di Jujutsu Kaisen impegnati in attività banali e comiche, come una partita di calcio con la testa di un nemico, potrebbe ridurre la loro aura minacciosa. Questo porta alcuni fan a dubitare della coerenza di queste sequenze con il resto della serie.

Perché gli Juju Stroll sono importanti?

Al di là del dibattito sul loro status canonico, i “Juju Stroll” hanno un ruolo fondamentale nell’esperienza di visione di Jujutsu Kaisen. Offrono un bilanciamento essenziale tra tensione e leggerezza, rendendo i momenti più drammatici ancora più incisivi. Inoltre, questi sketch mostrano i personaggi in situazioni quotidiane, ampliando la loro caratterizzazione e offrendo ai fan un motivo in più per affezionarsi.

In un contesto narrativo dove il destino dei personaggi è spesso segnato dalla tragedia, come dimostrano gli eventi della seconda stagione, i “Juju Stroll” offrono una pausa che non solo diverte, ma rafforza il legame emotivo con i protagonisti.

Cosa aspettarsi dalla terza stagione?

Con la conferma dell’adattamento dell’arco del Culling Game nella terza stagione, i fan sperano che MAPPA continui a includere i “Juju Stroll”. Il loro successo nelle stagioni precedenti ha dimostrato che l’umorismo può coesistere con la drammaticità, senza sminuire la serietà della trama. Inoltre, considerando l’attesa per nuovi annunci durante il Jump Festa, si potrebbe sperare in un’ulteriore espansione di questi momenti unici.

Che siano canon o no, i “Juju Stroll” rappresentano una parte essenziale dell’esperienza di Jujutsu Kaisen. Riuscendo a unire umorismo e profondità emotiva, questi sketch elevano la serie al di là della sua struttura tradizionale, offrendo ai fan una visione più completa e umana dei personaggi. Indipendentemente dalla loro ufficialità, rimangono un elemento distintivo che arricchisce l’universo creato da Gege Akutami.

Fonte Comic Book