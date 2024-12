Dragon Ball Daima ha reso il villain più debole quello più potente

Dragon Ball Daima ha apportato alcuni cambiamenti importanti alla tradizione dell’amato franchise. Con questo nuovo progetto anime, uno degli ultimi progetti del defunto Akira Toriyama, il mangaka aveva in sospeso alcuni grandi elementi narrativi che ha voluto aggiungere al suo universo. Finora, i fan hanno scoperto la vera origine della razza Namecciana, il Reame dei Demoni, e diversi cambiamenti legati a diversi personaggi. Ora, dopo la rivelazione di quello che potrebbe essere il villain di Daima da battere, l’anime ha introdotto una nuova minaccia nata dalla fusione tra due dei cattivi più forti e più deboli del franchise.

La dottoressa Anisu, la sorella del Kaioshin del Reame dei Demoni, ha tramato qualcosa nel passato di Daima. Lo scienziato ha raccolto ingredienti nell’ombra mentre Goku e i Guerrieri Z esploravano la nuova location. Negli episodi recenti, i fan hanno visto Anisu chiedere un favore alla Grande Strega Marba, la vera mente dietro Majin Bu. Raccogliendo campioni da Majin Bu durante gli eventi di Dragon Ball Z, Anisu ha creato un nuovissimo villain che ha radici nella Saga dei Saiyan.

Il palcoscenico era pronto per il successore di Majin Bu quando si è scoperto che Anisu aveva preso una parte della potenza del mostro rosa durante gli eventi dell’arco finale di Dragon Ball Z. Ma un altro elemento è stato aggiunto da Marba che molti non si aspettavano. Mentre Anisu ha utilizzato diversi elementi per creare questo nuovo Majin, inclusa la sua saliva, ha anche utilizzato la base di un seme di Saibaman per creare il nuovo antagonista noto come Majin Kuu. Emergendo dal calderone, il villain ha diversi elementi che gli conferiscono l’aspetto di una fusione perfetta tra Bu e un Saibaman.

Ricordiamo che i Saibamen, sono stati introdotti per la prima volta durante la saga dei Saiyan quando Vegeta e Nappa hanno incontrato per la prima volta i Guerrieri Z sulla Terra. Ogni Saibaman aveva un livello di potenza paragonabile a quello del fratello di Goku, Radish, ovvero circa 1.200. Questa nuova fusione che ha generato Majin Kuu potrebbe non significare che il nuovo personaggio sia molto più forte di Bu, ma è chiaro che il villain di Daima abbia ancora un leggero vantaggio sul suo predecessore.

I Saibamen non si sono più visti dopo la Saga dei Saiyan, il che significa che sono passati decenni da quando sono apparsi. Nonostante ciò, questi alieni vegetali sono molto famosi tra i fan, soprattutto per essere i responsabili di una delle morti più iconiche di Dragon Ball, quella di Yamcha.

Fonte – Comicbook