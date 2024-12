Spy x Family ancora in pausa: qual è lo stato di salute di Tatsuya Endo?

Il manga di Spy x Family è rimasto fermo per tutto l’autunno a causa di un preoccupante stato di salute del mangaka, Tatsuya Endo. Spy x Family è uno dei maggiori successi di Shueisha ad aver debuttato sull’app Jump+ ed è diventato ancora più popolare negli ultimi anni. Questo è accaduto in particolare grazie alla serie anime e al lungometraggio. Di conseguenza, questi progetti hanno spinto più fan ad avvicinarsi al manga.

Il manga di Spy x Family è in pausa dal capitolo 107 del mese di ottobre, e il ritorno era previsto per la fine di novembre. Tutto questo prima che Shueisha annunciasse che il manga sarebbe andato in pausa. In un nuovo aggiornamento condiviso con i fan sui social media, Shueisha non solo conferma che la pausa è destinata a continuare, ma rivela che la causa è legata alle cattive condizioni di salute di Tatsuya Endo. Fortunatamente ci sarà un nuovo capitolo prima della fine del 2024.

Shueisha ha riportato questo annuncio sul suo account X ufficiale: “Per quanto riguarda il prossimo aggiornamento di ‘SPY×FAMILY’, a causa delle cattive condizioni di salute di Endo Tatsuya-sensei, la serie sarà in pausa il 9 dicembre. Ci scusiamo con tutti coloro che attendevano con ansia questa uscita. Spy x Family era destinato a tornare il 9 dicembre prima di questa nuova pausa, ma ora è ulteriormente confermato che il manga tornerà con il capitolo 108 il 23 dicembre, “Il prossimo aggiornamento è previsto per il 23 dicembre. Grazie per la collaborazione!”

Non sono note le problematiche della salute del mangaka, ma è chiaro che Endo non voglia correre rischi. La salute dei mangaka è prima di tutto ciò di cui i fan si preoccupano in primo luogo. Purtroppo tantissimi mangaka molto amati hanno perso la vita a causa dei ritmi frenetici di questo mestiere. I resoconti hanno persino affermato che i mangaka hanno una durata di vita complessivamente più breve.

Il manga di Spy x Family tornerà però prima della fine del 2024 e con nuovi capitoli nel 2025. Deve ancora essere rivelato quale sarà il nuovo arco narrativo del manga da questo punto, ma la famiglia fittizia probabilmente assumerà un ruolo più centrale man mano che le vite segrete di Loid e Yor si intrecceranno. E riguardi Anya, la giovane esper inizierà il suo secondo anno all’Eden Academy, e questo probabilmente porterà ancora più problemi di prima.

Fonte – Comicbook