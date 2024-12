Jujutsu Kaisen: il doppiatore di Nanami elogia l’anime de Il Signore degli Anelli

Jujutsu Kaisen ha conquistato tantissimi fan in tutto il mondo non solo con il manga ma anche con la serie televisiva. Quest’ultima, sviluppata da Studio MAPPA, ha rapito i cuori degli spettatori non solo per l’altissima qualità dell’animazione ma anche per l’incredibile staff del doppiaggio. Non è un mistero che il doppiatore di Nanami, Kenjiro Tsuda, sia quello più elogiato tra i fan.

Tsuda recentemente ha espresso a sua volta un importante elogio per il franchise del Signore degli Anelli, la cui immensa storia ha indiscutibilmente influenzato le fondamenta stesse su cui si fonda il fantasy moderno. Dopo essersi ramificato in quasi tutti i media dell’industria dell’intrattenimento, Il Signore degli Anelli è pronto a debuttare anche in “stile” anime, con il nuovissimo lungometraggio Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim. Il film uscirà nelle sale il 13 dicembre e dato che manca poco, stanno iniziando a trapelare le prime recensioni.

Tra queste, vi è quella del leggendario doppiatore Kenjiro Tsuda, forse più noto per il suo ruolo di Nanami Kento in Jujutsu Kaisen. Durante un evento speciale per il film ospitato da LiLiCo in Giappone, il team di produzione ha parlato dell’imminente uscita. Kenjiro Tsuda era presente e ha condiviso i suoi pensieri riguardo al film, dicendo: “È pieno della bontà dei classici, ma anche noi che viviamo nell’era moderna possiamo immedesimarci“.

Ha continuato, affermando che il film incorpora commenti moderni sulle aspettative delle donne nella società e sui ruoli a cui sono spesso costrette contro la loro volontà.

La Guerra dei Rohirrim è emozionante semplicemente per il fatto che il film promette di cancellare maggiori dettagli sul regno di Helm Hammerhand e dei suoi figli, e inoltre sembra che voglia offrire una fantasia politica di profondo impatto che racconta la triste storia degli effetti della guerra su una nazione. Il film segue Héra, la figlia di Helm precedentemente senza nome, mentre assume un ruolo autoritario per difendere il suo popolo dai Dunlandiani. Gaia Wise, che dà la voce a Héra, ha detto in precedenza che l’atmosfera del personaggio è simile a quella di una delle protagoniste femminili di Hayao Miyazaki. Se la recensione di Kenji Tsuda è accurata, allora sembra che The War of the Rohirrim non solo offrirà un’intensa azione fantasy, ma esplorerà anche una profonda gamma di emozioni e relazioni umane.

Lo studio di animazione che produce il film, Sola Entertainment, ha lavorato a serie chiave come Tower of God, Rick and Morty: The Anime e l’imminente adattamento anime di Rooster Fighter. Tuttavia, The War of the Rohirrim è il loro progetto più lungo e complicato.

Fonte – Comicbook