Tra le uscite manga Star Comics del 10 dicembre 2024 ritroviamo titoli come Mao di Rumiko Takahashi e Il Duro Lavoro di Musubu.

Inoltre continuano titoli di successo come Shikimori’s Not Just a Cutie, Rave – The Groove Adventures New Edition, Petshop of Horrors e arriva a conclusione Aria The Masterpiece.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 10 dicembre 2024, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice.

Le uscite manga Star Comics del 10 dicembre 2024

A COUPLE OF CUCKOOS n. 13

FAN n.303

di Miki Yoshikawa

€ 5,90

LA SCOPPIETTANTE COMMEDIA ROMANTICA CHE HA ISPIRATO L’OMONIMA SERIE ANIME DI SUCCESSO

Girando insieme per la scuola, tra Nagi ed Erika si instaura una nuova e inaspettata intimità! Sale però anche la tensione in vista dell’M-1, l’evento conclusivo del Festival Culturale. In caso di sconfitta, rischia di saltare la convivenza?! E quale sarà la “bomba” che Erika e Nagi presenteranno sul palcoscenico?!

ARIA THE MASTERPIECE n. 7

CLASSIC n.6

di Kozue Amano

€ 19,90

UN CLASSICO MANGA IN UNA PREZIOSA NUOVA EDIZIONE. L’ANNUNCIO PIÙ APPREZZATO A COMICON 2023!

A Neo Venezia è arrivata la primavera ed è tempo di pulizie, riflessioni e nuove determinazioni. Inoltre, si avvicina una cerimonia molto importante: lo Sposalizio del Mare! Tutta la città è avvolta da un’atmosfera di trepida attesa ed eccitazione… Le nostre Undine dovranno mettercela tutta per dimostrare di avere una tecnica impeccabile!

IL DURO LAVORO DI MUSUBU n. 6

WONDER n.144

di Taishi Mori

€ 6,50

Grazie al viaggio di lavoro a Sendai, Musubu e Sagami sono diventati più intimi e la loro relazione prosegue senza intoppi. A un certo punto, però, prendono la decisione di mettere in atto un determinato “piano”…

MAO n. 20

EXPRESS n.291

di Rumiko Takahashi

€ 5,20

LA NUOVA OPERA DELLA PRINCIPESSA DEL MANGA!

Soma è rimasto affascinato dal clan Goko e dall’aura malvagia della sua bestia. Di quel ragazzo comune che aveva paura di uccidere qualcuno non vi è più alcuna traccia… Divenuto ormai un animale assetato di sangue, prende nuovamente di mira Nanoka!

PETSHOP OF HORRORS n. 5

OSHARE n.8

di Matsuri Akino

€ 9,00

INTRIGANTE, ORIGINALE E AFFASCINANTE. UNA DELLE SERIE PIÙ IMPORTANTI DEGLI ANNI NOVANTA.

L’improvvisa comparsa di una certa ragazza metterà a dura prova la ormai proverbiale compostezza del Conte D… Ma ad attenderlo ci saranno come sempre tante altre avventure ricche di azione, terrore e mistero!

RAVE – THE GROOVE ADVENTURE NEW EDITION n. 15

BIG n.109

di Hiro Mashima

€ 5,90

LA SPLENDIDA RIEDIZIONE DELLA PRIMA GRANDE OPERA DEL MAESTRO DEL MANGA HIRO MASHIMA, AUTORE DI FAIRY TAIL E EDENS ZERO!

Haru e compagni sono saliti a bordo di “Creature”, la corazzata controllata dall’oscurità di Doryu, trovandosi ad affrontare ogni genere di mostro, dagli zombi agli uomini lupo… Riusciranno a sconfiggere il necromante e a salvare Elie?

SHIKIMORI’S NOT JUST A CUTIE n. 13

DERE n.17

di Maki Keigo

€ 6,50

ARRIVA FINALMENTE IN ITALIA UNA DELLE ROM-COM PIÙ FRIZZANTI E AMATE DEGLI ULTIMI ANNI!

L’ultimo anno delle superiori sta per iniziare! Nonostante non siano più tutti nella stessa classe, il solito gruppo di amici si dimostrerà più affiatato che mai! E mentre Izumi cercherà di dare il massimo per chiarire i propri obiettivi futuri, Shikimori prenderà la decisione di candidarsi per entrare nel comitato studentesco che si occupa di far rispettare le regole all’interno dell’istituto. Nel frattempo, l’arrivo di una nuova matricola porterà scompiglio nella routine del nuovo anno scolastico!