Baki celebra 30 anni di azione con un regalo speciale per i fan

Il leggendario Baki the Grappler, creato da Keisuke Itagaki, celebra oltre tre decenni di adrenalina pura con un regalo imperdibile per i suoi fan. Dal debutto del manga nel 1991 alla sua ascesa come esclusiva anime di Netflix, Baki si è affermato come una pietra miliare della narrativa sulle arti marziali, unendo combattimenti mozzafiato a momenti epici. Anche dopo la vittoria tanto attesa di Baki Hanma contro suo padre, Yujiro Hanma, il “creatura più forte sulla Terra”, la saga non ha intenzione di fermarsi. Per commemorare questo straordinario traguardo, il franchise offre ai suoi appassionati un’opera unica che ripercorre la sua storia artistica.

Un regalo per i fan: “The Artwork of Baki”

In Giappone è stato pubblicato un nuovo artbook intitolato “The Artwork of Baki” per celebrare il 30° anniversario del franchise. Questo eccezionale volume raccoglie sia opere classiche che materiali inediti, mai visti prima, dell’universo creato da Keisuke Itagaki. L’artbook promette di mettere in luce i momenti più iconici di Baki, inclusi spettacolari illustrazioni a doppia pagina, scene di combattimento indimenticabili e le citazioni leggendarie che hanno segnato la serie.

Non si tratta solo di un semplice libro, ma di una celebrazione della muscolatura disegnata con maestria, dei toni usati per scolpire i personaggi e dell’energia unica che ha reso Baki uno dei manga più amati nel mondo delle arti marziali. Inoltre, il volume include disegni originali esposti durante l’evento “Baki The Earth’s Strongest Exhibition” al Tokyo Dome City, offrendo un’esperienza visiva senza precedenti per gli appassionati.

Il futuro dell’anime di Baki

Dopo il successo delle stagioni animate su Netflix, è già stato confermato che Baki Dou, il prossimo capitolo della saga, sarà trasposto in anime. Con Baki che ha finalmente sconfitto suo padre, il creatore Keisuke Itagaki ha preparato un avversario ancora più sorprendente: un leggendario combattente del Giappone riportato in vita per affrontare sfide contro avversari viventi. Anche se Netflix non ha ancora annunciato una data d’uscita per Baki Dou, il futuro del “ragazzo più forte del mondo” è pieno di nuove sfide epiche.

Per i fan internazionali, l’artbook è già disponibile su vari rivenditori online. Non perdete l’occasione di possedere un pezzo di storia di Baki!

Fonte Comic book