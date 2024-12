The Tunnel to Summer the Exit of Goodbyes: dettagli dell’edizione home video

Dopo l’uscita evento al cinema, The Tunnel to Summer the Exit of Goodbyes il lungometraggio animato diretto da Tomohisa Taguchi (Akudama Drive, Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna, Bleach: Thousand-Year Blood War) arriva in home video.

Con le musiche di Harumi Fuuki (Il Castello Invisibile) e realizzato Studio Clap (Pompo, la cinefila), premiato nella selezione ufficiale del Festival di Annecy 2023, grazie ad Anime Factory etichetta di Plaion Pictures dedicata all’animazione nipponica.

The Tunnel to Summer the Exit of Goodbyes, il film

Il tunnel di Urashima. Una volta entrati in quel tunnel, si ottiene qualunque cosa si desidera. Tuttavia, in cambio di ciò… Kaoru Tono, che sembra avere una personalità sfuggente e porta nell’animo le ferite di un incidente passato, e Anzu Hanashiro, che dietro il suo atteggiamento risoluto si tormenta per la differenza fra sé stessa e la propria immagine ideale.

I due stringono un rapporto di collaborazione per investigare sul misterioso tunnel e ottenere ciò che desiderano. Questa è la storia di un’estate indimenticabile, fatta di nostalgia e corse rapide, che si svolge in una certa zona rurale. Qui la nostra recensione del film.

The Tunnel to Summer the Exit of Goodbyes, l’edizione home video

Il film è disponibile in Limited Edition Anime Factory Blu-ray con 6 Cards da collezione e Booklet con interviste a staff, approfondimenti, note di produzione.

La classica edizione Anime Factory con cartoncino esterno e buona qualità audio/video nella versione in alta definizione. Di seguito le caratteristiche e i dettagli.

CONTENUTI EXTRA

Teaser

Original Preview

Trailer italiano

Intervista al regista Tomohisa Taguchi

CONTENUTI SPECIALI:

6 Cards da collezione

Booklet con interviste a staff, approfondimenti, note di produzione

SPECIFICHE TECNICHE

Numero Dischi: 1

Durata: 83 minuti (Extra esclusi)

Formato Video: 2.39:1 1920*1080p @23.98fps

Formato Audio: Italiano 5.1 DTS-HD Master Audio, Giapponese 5.1 DTS-HD Master Audio

Lingue: Italiano, Giapponese

Sottotitoli: Italiano