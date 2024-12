Dragon Ball Daima riporterà una delle migliori trasformazioni Goku

Dragon Ball Daima ha portato Goku e i suoi alleati indietro nel tempo in quanto tutti sono stati trasformati in bambini. E nonostante questo gli episodi più recenti non solo hanno rivelato che il Saiyan riesce ancora a trasformarsi, ma addirittura ad accedere al livello successivo fino ad arrivare al Super Saiyan 3. Daima vede Goku esplorare il Regno dei Demoni, mostrando ai fan quanto sia grande questo luogo.

Il Re del Reame dei Demoni, Gomah, è il responsabile per la trasformazione di Goku e dei suoi amici. Attraverso le sfere del Drago della Terra ha desiderato quanto accaduto per tenere Goku lontano da lui dopo aver visto quanto fosse forte durante gli eventi di Majin Bu. Inizialmente Goku ne ha risentito, ma ora che si è abituato, ha superato i primi due livelli del Super Saiyan.

In precedenza Daima ha rivelato che l’aria del Terzo Mondo dei Demoni era così inquinata che aveva debilitato ulteriormente Goku. Non solo doveva adattarsi ai combattimenti nella sua forma più piccola, ma l’aria era così pesante che era ulteriormente limitato. Ma come già accaduto nella serie, era davvero solo una questione di tempo prima che si abituasse a combattere anche in questo nuovo ambiente.

Dragon Ball Daima ha reso la forma Super Saiyan di Goku molto importante. E il protagonista ha sfruttato al massimo il suo potenziale nell’episodio 8, in un combattimento in cui la situazione lo richiedeva. Di fronte al primo dei tre Tamagami che proteggono le Sfere del Reame dei Demoni, Goku Mini ha usato l’intera potenza del Super Saiyan.

E man mano che Goku si abituava a questo ambiente, è anche arrivato a trasformarsi in Super Saiyan 2, che gli ha permesso di battere i Tamagami. Il Super Saiyan 2 si distingue dal primo stadio attraverso i fulmini all’interno della sua aura. Questo significa anche che Goku potrà accedere nuovamente alla sua trasformazione più rara e più bella, il Super Saiyan 3.

Daima è ambientato poco dopo gli eventi dell’arco di Majin Bu, e prima dell’arrivo di Beerus e Whis durante l’arco della battaglia degli dei. Ciò significa che Goku e Vegeta attualmente non hanno accesso a nessuno dei poteri o delle forme che i fan hanno visto in Dragon Ball Super. Quindi il Super Saiyan 3 è la forma più forte che Goku può usare.

Questo stadio del Super Saiyan è la forma più rara di Goku perché non è esattamente efficiente. Proprio come implicano i capelli lunghi della forma, è una trasformazione che brucia energie molto rapidamente. Ma dato che ci si trova in questa linea temporale, il Super Saiyan 3 è la sua forma più forte a cui potrà ricorrere in caso di emergenza.

Fonte – Comicbook