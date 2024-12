One Piece seguirà un programma di pubblicazione bisettimanale?

Il manga di One Piece ha annunciato un’altra pausa prima della fine dell’anno. La fine di questo 2024 si è rivelato sorprendente per tutti i fan della serie e non in senso positivo. Infatti per la prima volta dopo oltre due decenni l’anime si fermerà per tornare con l’arco di Egghead tra sei mesi, L’obiettivo di Toei è di realizzare al meglio gli episodi successivi dal punto di vista qualitativo. Poco dopo questo annuncio, i fan avevano appreso della pausa del manga, che era programmata. Tuttavia il manga ha recentemente preso un’altra pausa sorprendente a causa dei problemi di salute di Oda.

Il manga è poi recentemente tornato da una pausa inaspettata con un nuovo capitolo sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha. Ma dopo la pubblicazione del capitolo 1132 di One Piece, è stato annunciato che il manga si fermerà ancora una volta. Il capitolo 1133 è comunque previsto per domenica 8 dicembre, dopodiché One Piece si assenterà la settimana successiva e tornerà con il capitolo 1134 il 15 dicembre. Dunque pare che One Piece stia testando un programma bisettimanale fino alla fine dell’anno.

LEGGI ANCHE:



Le uscite Panini Comics del 5 dicembre 2024

Per fortuna, il capitolo 1133 di One Piece è previsto per l’8 dicembre. Il manga sta attualmente lavorando nelle prime fasi di un arco nuovo mentre Rufy e i Cappelli di Paglia sono finalmente arrivati alla leggendaria casa dei Giganti, Elbaf. Quest’isola è stata raccontata e anticipata per decenni e i fan hanno sentito parlare di quest’isola da quando i giganti hanno debuttato su Little Garden.

I personaggi che hanno più atteso questo momento sono Rufy e Usopp, che hanno viaggiato sempre insieme con le speranze di raggiungere un giorno quest’isola di guerrieri giganti. Quindi i fan sono curiosi di vedere quali potrebbero essere i loro rispettivi ruoli nel nuovo arco. Ma essendo questo il prossimo passo della saga finale del manga di Eiichiro Oda in generale, probabilmente esploderà in qualcosa di grosso simile a quello che è successo durante l’arco di Egghead.

Riguardo le recenti pause di Oda, è importante che tutti i mangaka si prendano cura di se stessi prima di tutto. Un recente report all’inizio di quest’anno aveva sottolineato che mangaka tendono ad avere una durata più breve della maggior parte, ed è a causa del tipo di programma di lavoro e della pressione che subiscono.

Fonte – Comicbook